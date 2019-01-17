Mousa Dembele imzayı attı! İşte yeni adresi...
Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer oldu. Guangzhou R&F, Dembele ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2012 yılında Fulham'dan transfer edilen yıldız futbolcu, Tottenham formasıyla çıktığı 250 müsabakada rakip fileleri 10 gol kez havalandırırken, 12 de asist yaptı.
- 17.1.2019 15:24
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Mousa Dembele imzayı attı! İşte yeni adresi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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