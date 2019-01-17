Mousa Dembele imzayı attı! İşte yeni adresi...
17 Ocak 2019, Perşembe
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imzayı attı! İşte yeni adresi...

Mousa Dembele imzayı attı! İşte yeni adresi...

takımlarından Tottenham'da forma giyen Belçikalı futbolcu , ekibi R&F'e oldu. Guangzhou R&F, Dembele ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Avrupa futbolunun yıldız isimlerinden biri daha yolunu 'e çevirdi. ekiplerinden Tottenham'da oynayan Belçikalı futbolcu , Çin Ligi temsilcilerinden R&F'e oldu. İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Çin temsilcisiyle anlaşma sağlandığı belirtildi. Dembele'nin sezon sezonu Tottenham ile sözleşmesi sona erecekti. Çin Kulübü Guangzhou R&F de Dembele ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurdu.

2012 yılında Fulham'dan transfer edilen yıldız futbolcu, Tottenham formasıyla çıktığı 250 müsabakada rakip fileleri 10 gol kez havalandırırken, 12 de asist yaptı.
  1. 17.1.2019 15:24
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