Mousa Dembele, Guangzhou'ya transfer oluyor
17 Ocak 2019, Perşembe
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Mousa Dembele, Guangzhou'ya transfer oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen , Çin'in takımına oluyor.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi için Çin temsilcisiyle anlaşma sağlandığı kaydedildi.

İngiliz basını, transferden Tottenham'ın kasasına 11 milyon sterlin gireceğini yazdı.

2012 yılından Fulham'dan edilen Dembele, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 242 maça çıktı ve 10 gol attı.

  1. 17.1.2019 13:19
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