Cech sezon sonunda futbolu bırakacak
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Çek kalecisi Petr Cech, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını duyurdu.
Cech, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk profesyonel sözleşmemi imzalamamın üzerinden 20 yıl geçti. 15 yıldır İngiltere Premier Lig'de oynuyorum ve mümkün olan her kupayı kazandım. Sezon sonunda emekli olacağımı açıklamak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Kariyerine 1999'da ülkesinin Chmel takımında başlayan Cech, Sparta Prag, Rennes ve Chelsea kulüplerinde oynadıktan sonra 2015 yazında Arsenal'e transfer oldu.
2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield kazandı.
36 yaşındaki file bekçisi, Çekya Milli Takımı formasını da 124 kez giydi.
- 15.1.2019 15:02
- Güncelleme: 15.1.2019 16:10
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
-
Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!
Toplam 1
Yorum
şahin aykut haca konya için bir şans elimizdeki kıymetleri bilelim
-
Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi
Toplam 1
Yorum
Ali Başkan adamsın...
Cech sezon sonunda futbolu bırakacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.