Cech sezon sonunda futbolu bırakacak
15 Ocak 2019, Salı
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Cech sezon sonunda futbolu bırakacak

Cech sezon sonunda futbolu bırakacak

takımlarından 'in Çek kalecisi , sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Cech, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk profesyonel sözleşmemi imzalamamın üzerinden 20 yıl geçti. 15 yıldır 'de oynuyorum ve mümkün olan her kupayı kazandım. Sezon sonunda emekli olacağımı açıklamak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 1999'da ülkesinin Chmel takımında başlayan Cech, , Rennes ve kulüplerinde oynadıktan sonra 2015 yazında 'e transfer oldu.

2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 , 3 ve 2 şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield kazandı.

36 yaşındaki file bekçisi, Çekya formasını da 124 kez giydi.

  1. 15.1.2019 15:02
  2. Güncelleme: 15.1.2019 16:10
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