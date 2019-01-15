Mesut Özil'in mutlu günü!
Mesut Özil, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Amine Gülşe ile nişanlandı.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, oyuncu ve manken Amine Gülşe ile nişanlandı.
Nişan haberini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özil, "Allahin izniyle sonsuza dek" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
- 15.1.2019 09:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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