UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası
11 Ocak 2019, Cuma
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UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası

UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası

Hırvatistan- maçı sonrası sosyal medyada hakaret içerikli sözlerinden dolayı Hırvat futbolcu Dejan Lovren'e 1 maç men cezası verdi.

Avrupa Futbol Federasyonlar Birliği (UEFA), H

Geçen yıl 15 Kasım'da oynanan Hırvatistan'ın konuk ettiği 'yı 3-2 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçının ardından sosyal medya aracılığıyla İspanya Milli Takımı'nın kaptanı 'u hedef alan hakaret içerikli açıklamalar yapan Lovren, UEFA'dan ceza aldı.

UEFA, söz konusu ifadeler nedeniyle 'da forma giyen Hırvat defans oyuncusuna milli takımdan 1 maç men cezası verdiğini duyurdu.

Lovren, İspanya maçının ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "3-2. Çık ve basın toplantısında konuş, meslektaşım. Ne meslektaşı, bir alçaklar çetesi." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan UEFA, aynı maçta Hırvat taraftarlarca sahaya atılan yabancı maddelerden ve tribündeki merdivenlerin boş bırakılmamasından dolayı Hırvatistan Futbol Federasyonuna 13 bin avro para cezası uyguladı.

  1. 11.1.2019 20:28
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