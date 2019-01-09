A Milli Futsal Takımı Tacikistan ile karşılaştı
A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı.
2020 Futsal Dünya Kupası elemeleri öncesi Erzincan Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan milli takım, maçtan da 6-1 galip ayrıldı.
A Milli Futsal Takımı'nın gollerini 2. ve 38. dakikalarda Burak Uğurlu, 10. dakikada Kamil Can Akparlar, 29. dakika Mustafa Acar, 34. dakikada Furkan Özhan, 39. dakikada Burak Özdemir kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise 7. dakikada Rakhmatov Parviz'den geldi.
Müsabakayı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Ulutaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile sporseverler izledi.
A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile yarın Erzincan Merkez Spor Salonu'nda bir hazırlık maçı daha yapacak.
- 9.1.2019 21:12
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
A Milli Futsal Takımı Tacikistan ile karşılaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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