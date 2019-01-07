Roma’dan Oğuzhan ve Ozan hamlesi
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Roma’dan Oğuzhan ve Ozan hamlesi

Roma’dan Oğuzhan ve Ozan hamlesi

İtalyan basını Roma’nın planını yazdı. Roma Teknik Direktörü Francesco’nun hedefinde orta saha için , savunma içinse var.

Bu sezon 'ta istenilen performansı gösteremeyen için basınından büyük bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport, Roma'nın orta alana takviye konusunda iki isim üzerinde durduğu ve bu iki isimden birinin Oğuzhan Özyakup olduğu yazdı. İtalyan temsilcisinin, kiralama formülüyle Beşiktaş ile görüşmeye hazırlandığı belirtilirken, orta alan için diğer bir isimin de Torino'da forma giyen Souahilo Meite olduğu belirtildi. Ancak İtalyan basını 23 yaşındaki genç orta sahanın yüksek maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğu, Roma'nın Oğuzhan Özyakup isminde daha fazla yoğunlaştığını iddia etti.

OZAN İLE TEMAS SEZON SONU
İtalyanlar Roma'nın planlarının içinde savunma bölgesinde ise Galatasaraylı 'ın olduğunu öne sürdü. Haberde Galatasaray'ın Ocak ayında Ozan'ı bırakmak istemediği belirtilirken, Roma'nın Ozan Kabak ile sezon sonu temas kuracağı belirtildi.

  1. 7.1.2019 13:16
  2. Güncelleme: 7.1.2019 16:21
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