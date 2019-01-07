Roma’dan Oğuzhan ve Ozan hamlesi
İtalyan basını Roma’nın transfer planını yazdı. Roma Teknik Direktörü Francesco’nun hedefinde orta saha için Oğuzhan Özyakup, savunma içinse Ozan Kabak var.
Bu sezon Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen Oğuzhan Özyakup için İtalya basınından büyük bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport, Roma'nın orta alana takviye konusunda iki isim üzerinde durduğu ve bu iki isimden birinin Oğuzhan Özyakup olduğu yazdı. İtalyan temsilcisinin, kiralama formülüyle Beşiktaş ile görüşmeye hazırlandığı belirtilirken, orta alan için diğer bir isimin de Torino'da forma giyen Souahilo Meite olduğu belirtildi. Ancak İtalyan basını 23 yaşındaki genç orta sahanın yüksek maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğu, Roma'nın Oğuzhan Özyakup isminde daha fazla yoğunlaştığını iddia etti.
OZAN İLE TEMAS SEZON SONU
İtalyanlar Roma'nın transfer planlarının içinde savunma bölgesinde ise Galatasaraylı Ozan Kabak'ın olduğunu öne sürdü. Haberde Galatasaray'ın Ocak ayında Ozan'ı bırakmak istemediği belirtilirken, Roma'nın Ozan Kabak ile sezon sonu temas kuracağı belirtildi.
- 7.1.2019 13:16
- Güncelleme: 7.1.2019 16:21
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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