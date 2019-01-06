Fikret Ormandan Tolgay Arslan açıklaması! - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Fikret Orman'dan Tolgay Arslan açıklaması!

Antalya Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya katılan Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
6 Ocak 2019 Pazar, 13:54:54 Güncelleme: 13:56:08
Fikret Ormandan Tolgay Arslan açıklaması!

Orman, kampa yeni transferlerin katılmasıyla ilgili bir soruya, "Kamp dönemini takımın bir arada geçirmesi lazım. Hocamızın da isteği bu yöndeydi. Bunun için biraz aceleci davrandık."

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Fikret Ormandan Tolgay Arslan açıklaması!

"Ama her şey planladığımız gibi gidiyor. Belki bir transfer daha yaparız. Duruma göre hareket edeceğiz. Ama ayın 31'ine kadar vaktimiz var. Şu an iki oyuncu ile birlikte santrfor ve stoper mevkiini tamamladık" dedi.

Fikret Ormandan Tolgay Arslan açıklaması!

Yeni transferle ilgili soruya, "Gideceklere bağlı" karşılığını veren Başkan Fikret Orman, "Gidecekler konusunda bir şey yok. Zaten olduğu zaman 5 dakikada yayılıyor. Şu an için bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Fikret Ormandan Tolgay Arslan açıklaması!

Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takasıyla ilgili yöneltilen soruya da Başkan Orman, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu."

Fikret Ormandan Tolgay Arslan açıklaması!

"Öyle de devam edecek gibi gözüküyor. Takım içerisinde bütünlük oluşması lazımdı. En büyük eleştirdiğimiz konu da buydu."

Fikret Ormandan Tolgay Arslan açıklaması!

"Şu an iyi gidiyoruz. Burak'ın da bu konuda pozitif katkı yapacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Fikret Ormandan Tolgay Arslan açıklaması!
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