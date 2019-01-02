Salvio 2022'ye kadar Benfica'da
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica'da Arjantinli futbolcu Salvio'nun sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile karşılaşacak Benfica'da Arjantinli futbolcu Eduardo Salvio'nun sözleşmesi uzatıldı.
Benfica Kulübü, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Salvio'nun sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Salvio, ülkesinin Lanus ve İspanya'nın Atletico Madrid takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservisiyle Benfica'ya transfer oldu. Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Salvio, çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
- 2.1.2019 10:11
- Güncelleme: 2.1.2019 10:14
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Adım adım Cimbom’a geliyor
Toplam 1
Yorum
drogba Anadolu klüpleri genç yetenekler bulurken 34 yaş nedir yahu.. Ozan gibi adamlar monte edin şu takıma.. Başarıya aç,GS forma kıymeti bilecek
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Mustafa Cengiz: "Tek yol şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
ms Ya olamazsan ne olacak digerleri bostan korkulugumu baskannnn
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Fikret Orman: Memnun değilim
Toplam 3
Yorum
Misafir Biz de Larin'e 1.7 milyon Euro veren yönetimden memnun değiliz.
Salvio 2022'ye kadar Benfica'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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