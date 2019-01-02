Salvio 2022'ye kadar Benfica'da
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Salvio 2022'ye kadar 'da

Salvio 2022'ye kadar Benfica'da

'ın son 32 turundaki rakibi 'da futbolcu Salvio'nun sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı.

son 32 turunda ile karşılaşacak 'da futbolcu Eduardo Salvio'nun sözleşmesi uzatıldı.

Benfica Kulübü, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Salvio'nun sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Salvio, ülkesinin Lanus ve 'nın takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservisiyle Benfica'ya transfer oldu. Bu sezon sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Salvio, çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

  1. 2.1.2019 10:11
  2. Güncelleme: 2.1.2019 10:14
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