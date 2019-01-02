Adım adım Cimbom’a geliyor – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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adım Cimbom’a geliyor

Adım adım Cimbom’a geliyor

, stoperi ikna etti; imzalar çok yakın.

yönetimi, 'in stoperi için hedefe adım ilerliyor. 34 yaşındaki tecrübeli stoperi, ikna ederken daha önce futbolcuya takip olan Flamengo'nun bu transferden vazgeçmesi sarı-kırmızlıların elini güçlendirdi. İnter, yedek kalmak istemediğini ileten ve ayrılığı kafasına koyan Miranda'nın yerine Cahill'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

  1. 2.1.2019
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