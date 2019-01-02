Adım adım Cimbom’a geliyor
Taffarel, Brezilyalı stoperi ikna etti; imzalar çok yakın.
Galatasaray yönetimi, İnter'in Brezilyalı stoperi Miranda için hedefe adım adım ilerliyor. 34 yaşındaki tecrübeli stoperi, Taffarel ikna ederken daha önce futbolcuya takip olan Flamengo'nun bu transferden vazgeçmesi sarı-kırmızlıların elini güçlendirdi. İnter, yedek kalmak istemediğini ileten ve ayrılığı kafasına koyan Miranda'nın yerine Cahill'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
- 2.1.2019
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Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
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Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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