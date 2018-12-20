Devler Cengiz Ünder için sırada!
ESPN’e göre; Bayern Münih, Arsenal, Tottenham, M. City ve ManU, Cengiz Ünder’i listesinde tutuyor.
Geçen sezon gittiği Roma'da harika işler çıkartan Cengiz Ünder için Avrupa basını her geçen gün yeni iddialar ortaya atıyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Avrupa devlerinin sırada olduğu çiziliyor. Ünlü spor kanalı ESPN'in haberine göre; Bayern Münih, Arsenal, Tottenham, Manchester City ve Manchester United milli yıldızımızı istiyor. 15 milyon euro bedelle Roma'ya gittikten sonra değerini üçe katlayan Cengiz için 45-50 milyon civarında bonservis isteniyor. Roma ile 2022 yazına kadar kontratı bulunan Cengiz, İtalya'da çıktığı 52 maçta; 13 gol atıp, 8 asist yaptı.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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