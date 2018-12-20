Devler Cengiz Ünder için sırada! – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Devler için sırada!

Devler Cengiz Ünder için sırada!

’e göre; , , Tottenham, M. City ve ManU, ’i listesinde tutuyor.

Geçen sezon gittiği Roma'da harika işler çıkartan için Avrupa basını her geçen gün yeni iddialar ortaya atıyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Avrupa devlerinin sırada olduğu çiziliyor. Ünlü spor kanalı 'in haberine göre; , , Tottenham, ve milli yıldızımızı istiyor. 15 milyon euro bedelle Roma'ya gittikten sonra değerini üçe katlayan Cengiz için 45-50 milyon civarında bonservis isteniyor. Roma ile 2022 yazına kadar kontratı bulunan Cengiz, 'da çıktığı 52 maçta; 13 gol atıp, 8 asist yaptı.

  1. 20.12.2018
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