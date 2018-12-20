Devler Cengiz Ünder için sırada!

Geçen sezon gittiği Roma'da harika işler çıkartan Cengiz Ünder için Avrupa basını her geçen gün yeni iddialar ortaya atıyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Avrupa devlerinin sırada olduğu çiziliyor. Ünlü spor kanalı ESPN'in haberine göre; Bayern Münih, Arsenal, Tottenham, Manchester City ve Manchester United milli yıldızımızı istiyor. 15 milyon euro bedelle Roma'ya gittikten sonra değerini üçe katlayan Cengiz için 45-50 milyon civarında bonservis isteniyor. Roma ile 2022 yazına kadar kontratı bulunan Cengiz, İtalya'da çıktığı 52 maçta; 13 gol atıp, 8 asist yaptı.