Yok mu artıran? – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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Yok mu artıran?

Yok mu artıran?

’ın 45 milyon, ManU’nun 55 milyon euro teklif ettiği Cengiz için City 50 milyon pound’u gözden çıkardı

İngiliz ekipleri, Roma forması giyen milli futbolcu için yarışa girdi. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla devlerin radarına giren 21 yaşındaki futbolcu son olarak 'nin listesinde yer aldı. 'ın 45 milyon euro vermeye hazır olduğu yıldız oyuncuya, da 50 milyon euro önermişti. Bu ekibin ardından bu kez City, Roma'ya teklifini sundu. Daily Express'in haberinde Ada ekibinin bu transfer için 50 milyon pound'u gözden çıkardığı iddia edildi.

GUARDİOLA ONA HAYRAN
City'nin Ocak'ta imza attırmayı hedeflediği Cengiz konusunda teknik direktör Guardiola'nın ısrarcı olduğu belirtildi. Haberde; Guardiola'nın milli futbolcudan çok etkilendiği ifade edilirken, Cengiz'in Roma'dan en az maaş alan isimlerden biri olduğu yazıldı. Cengiz Ünder bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. 5 maça çıkan Cengiz, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

  1. 11.12.2018
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