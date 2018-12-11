Yok mu artıran?

İngiliz ekipleri, Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için yarışa girdi. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla devlerin radarına giren 21 yaşındaki futbolcu son olarak Manchester City'nin listesinde yer aldı. Tottenham'ın 45 milyon euro vermeye hazır olduğu yıldız oyuncuya, Manchester United da 50 milyon euro önermişti. Bu ekibin ardından bu kez City, Roma'ya teklifini sundu. Daily Express'in haberinde Ada ekibinin bu transfer için 50 milyon pound'u gözden çıkardığı iddia edildi.



GUARDİOLA ONA HAYRAN

City'nin Ocak'ta imza attırmayı hedeflediği Cengiz konusunda teknik direktör Guardiola'nın ısrarcı olduğu belirtildi. Haberde; Guardiola'nın milli futbolcudan çok etkilendiği ifade edilirken, Cengiz'in Roma'dan en az maaş alan isimlerden biri olduğu yazıldı. Cengiz Ünder bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. 5 maça çıkan Cengiz, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.