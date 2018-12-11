Yok mu artıran?
Tottenham’ın 45 milyon, ManU’nun 55 milyon euro teklif ettiği Cengiz için City 50 milyon pound’u gözden çıkardı
İngiliz ekipleri, Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için yarışa girdi. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla devlerin radarına giren 21 yaşındaki futbolcu son olarak Manchester City'nin listesinde yer aldı. Tottenham'ın 45 milyon euro vermeye hazır olduğu yıldız oyuncuya, Manchester United da 50 milyon euro önermişti. Bu ekibin ardından bu kez City, Roma'ya teklifini sundu. Daily Express'in haberinde Ada ekibinin bu transfer için 50 milyon pound'u gözden çıkardığı iddia edildi.
GUARDİOLA ONA HAYRAN
City'nin Ocak'ta imza attırmayı hedeflediği Cengiz konusunda teknik direktör Guardiola'nın ısrarcı olduğu belirtildi. Haberde; Guardiola'nın milli futbolcudan çok etkilendiği ifade edilirken, Cengiz'in Roma'dan en az maaş alan isimlerden biri olduğu yazıldı. Cengiz Ünder bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. 5 maça çıkan Cengiz, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.
- 11.12.2018
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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