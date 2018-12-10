QNB'den yapılan açıklamaya göre, QNB Group, PSG forması giyen Brezilyalı futbol yıldızı Neymar Jr'ı, grubun "Uluslararası Marka Elçisi" olarak atadığını açıkladı.

Ortaklık anlaşması, QNB Group İletişim Genel Müdürü Yousef Darwish ile NR Sport&Marketing şirketinin sahibi Neymar Silva Santos tarafından QNB'nin Paris şubesinde imzalandı.

Anlaşma, global marka elçisi olarak grubun pazarlama kampanyalarında ve reklam platformlarında yer alacak Neymar Jr'ın tüm pazarlama haklarını QNB'ye veriyor.

Bankanın Brezilyalı futbolcu ile yaptığı ortaklık, dünya genelindeki müşterilerine en iyi bankacılık ürünlerini sunma ve 4,2 milyar ABD doları değerindeki marka görünürlüğünü artırma taahhüdü ve tutkusunu yansıtan temel değerlerini ve 2020 itibarıyla Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya'nın lider bankası olma vizyonunu destekliyor.

Facebook, Twitter ve Instagram'da yaklaşık 209 milyon takipçisiyle olağanüstü bir sosyal medya varlığına sahip olan Neymar Jr'ın QNB'nin yeni global marka elçisi olarak seçilmesi, bankanın dünya çapında büyüyen uluslararası şube ağı ile müşterilerinin hayatlarını zenginleştirmeye yönelik taahhüdünün bir yansıması olacak.

"NEYMAR, QNB MÜŞTERİLERİNE İLHAM VERECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Group İletişim Genel Müdürü Yousef Darwish, QNB ile aynı değerleri paylaşan ve mükemmelliğe ulaşmak için fırsatların peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyen Neymar'ın QNB ailesine katılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, Neymar'ın dünyanın en etkili 100 ismi arasında yer alan, hayranlarına en yüksek mükemmeliyet standartlarına ulaşmak için ilham veren gerçek bir spor ikonu olduğunu kaydetti.

Neymar'ın QNB müşterilerine ilham vereceğinin altını çizen Darwish, "Neymar, bizimle aynı değerleri paylaşan en iyi marka elçisi. Neymar Jr ile olan bu ortaklık, küresel iş stratejilerimiz doğrultusunda büyük bir özveriyle çalıştığımız uluslararası pazarlarda marka bilinilirliğimizi artırma çabalarımızı desteklerken, büyüyen uluslararası ağımızda faaliyet gösterdiğimiz toplumları geliştirme konusundaki çabalarımızı da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.