Dünyanın sporu (5.12.18)

Cedi Osman ilk 5'te başlayıp, 28 dakika süre aldı ve 8 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Son şampiyon Golden State Warriors ise Atlanta'yı 128-111 geçti.



Rafinha kapadı

Barcelona'lı Rafinha Alcantara, sezonu kapadı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Atletico Madrid maçında sakatlanan Brezilyalı yıldızın, sol dizinde yırtılan çapraz bağlar nedeniyle ameliyat geçirdiği ve 6 ayda iyileşeceği bildirildi.



PSG maçı ertelendi

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, arasında cumartesi günü oynanacak PSG-Montpellier lig maçını erteledi. 17 Kasım'dan bu yana Paris'te akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak başlayan eylemler yüzünden bu kararın alındığı açıklandı.



Mou: İlk 4 mucize

Manchester United'ın hocası Jose Mourinho, acı bir itirafta bulundu. Ligde 7. olan ve 4. sıradaki Arsenal'le arasında 8 puan olan ManU'da Portekizli menajer, "Geçen sezon kadro kalitesinden dolayı 2. olmamıza 'harika' demiştim. Şimdi 4.'lük mucize" dedi.



Shelton Banvit'te

Tahincioğlu Basketbol Ligi ekibi Banvit, pota altına takviye yaptı. Bandırma ekibi; sezon başında Beyaz Rusya Ligi ekibi Tsmoki-Minsk'te forma giyen Amerikalı oyuncu D.J. Shelton ile anlaştı. Shelton, Minsk'te çıktığı 12 maçta 14.6 sayı ve 7 ribaund ortalamalarını elde etti.



City'ye yasak

Dünyanın en güçlü takımlarından M. City'ye hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'de yayın yapan köklü gazete The Guardian, mavi-beyazlılara şok bir ceza geleceğini iddia etti. Çıkan habere göre; UEFA, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle önümüzdeki yıl için Manchester City'yi Avrupa kupalarından men edilecek. Kararın mayıs ayında açıklanması bekleniyor. M. City, 2014'te 49 milyon pound para cezası almıştı.



Şüphe etmem

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahreyn'de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen FIA GT Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Ayhancan Güven'i makamında kabul etti. Ayhancan Güven'i elde ettiği tarihi başarıdan dolayı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "İlk defa düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası'na güzel bir başlangıç yaptınız. Hafta sonu bize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Ay-yıldızlı bayrağımızın zirvede olması, İstiklal Marşı'mızın dinletilmesi çok güzel bir duygu. Bundan sonra da çok daha büyük organizasyonlarda ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Kendisine güveniyoruz. Ailene de teşekkür ediyoruz. Onların da katkıları var. Hep birlikte o daha heyecanlı anları bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp: Nazarlık olsun

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Macaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan eli boş dönmesi hakkında konuştu. Kayaalp, "Katıldığım 8. Dünya Şampiyonası'ydı. İlk kez madalya alamadım. Nazarlık olsun" diye konuştu.