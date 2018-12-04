Athletic Bilbao'da Berizzo dönemi sona erdi
La Liga'da bir galibiyet alabilen Athletic Bilbao'da görevine son verilen teknik direktör Berizzo'nun yerine Garitano getirildi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao'da Arjantinli teknik direktör Eduardo Berizzo ile yollar ayrıldı.
Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Berizzo'nun görevine son verildiği ve teknik direktörlüğe B takımını çalıştıran İspanyol Gaizka Garitano'nun getirildiği belirtildi.
Sezon başında göreve gelen Berizzo yönetiminde La Liga'da bir galibiyet alabilen Bilbao ekibi, 14 hafta sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor.
- 4.12.2018 14:42
- Güncelleme: 4.12.2018 16:30
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
Athletic Bilbao'da Berizzo dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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