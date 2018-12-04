Athletic Bilbao'da Berizzo dönemi sona erdi
04 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da Berizzo dönemi sona erdi

<a href="/index/athletic-bilbao?id=9a49204f-7450-42fe-b103-27328477ab3c" class="" rel="tag">Athletic Bilbao</a>'da Berizzo dönemi sona erdi

'da bir galibiyet alabilen 'da görevine son verilen Berizzo'nun yerine Garitano getirildi.

() ekibi 'da Arjantinli Eduardo Berizzo ile yollar ayrıldı.

Kulübünden yapılan açıklamada, Berizzo'nun görevine son verildiği ve teknik direktörlüğe B takımını çalıştıran İspanyol Gaizka Garitano'nun getirildiği belirtildi.

Sezon başında göreve gelen Berizzo yönetiminde 'da bir galibiyet alabilen Bilbao ekibi, 14 hafta sonunda topladığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor.

  1. 4.12.2018 14:42
  2. Güncelleme: 4.12.2018 16:30
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'da Berizzo dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN