River Plate - Boca Juniors maçı öncesinde futbol terörü!

Copa Libertadores Finali 2. ayak mücadelesinde oynanacak olan River Plate - Boca Juniors maçı öncesinde yaşanan futbol terörü, tüm dünyada ses getirdi. River Plate - Boca Juniors maçının oynanacağı Monumental Stadı'na doğru yola çıkan Boca Juniors takım otobüsüne River Plate taraftarlarınca taşlı ve saldırı düzenlendi. Arjantin polisinin olaylara müdahalede yetersiz kalması sonucunda yaşanan skandal her geçen dakika daha da büyüdü. Arjantin polisinin River Plate taraftarına müdahale etmek için kullandığı biber gazı, camları taşlı saldırı sonucunda kırılan Boca Juniors takım otobüsünün içerisine doldu ve Boca'lı oyuncuların fenalaşmasına neden oldu. Taşlı saldırı sonucunda oluşan cam kırıkları ile yaralanan birçok Boca Juniors oyuncusu, Arjantin polisinin kontrolsüz müdahalesi ile birlikte biber gazından etkilenerek istifra etti.

BOCA JUNIORS'LI OYUNCULAR FENALAŞTI!

Boca Juniors oyuncusu Pablo Perez, taşlı saldırı sonucunda vücuduna isabet eden cam kırıkları nedeniyle hastaneye kaldırılırken Boca Juniors'un dünyaca ünlü oyuncusu Carlos Tevez ve Abila, Sebastian Villa, Almendra, Cardona gibi oyuncular biber gazından etkilenerek Boca Juniors soyunma odasında istifra etmeye başladı.

BOCA JUNIORS MAÇIN ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ

Boca Juniors Genel Menajeri Cristian Gribado yaşanan skandal saldırı sonrasında; "Bazı oyuncularımız sahaya çıkmak istemiyor. Yaşanan olaylar felakete dönüştü. Oyuncularımız yaralı ve bu durumu CONMEBOL ile konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Yaşanan tüm bu olaylara rağmen Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL, yayın hakları sahiplerinin korunulması adına maçın bu gece oynanmasını arzu ediyor. TSİ 23.00'da başlaması planlanan müsabaka yaşanan olaylar neticesinde önce TSİ 00.00'a daha sonra da 01.15'e ertelendi.