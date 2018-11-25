River Plate - Boca Juniors maçı öncesinde futbol terörü!
Copa Libertadores Finali rövanşında oynanması beklenen River Plate - Boca Juniors maçı öncesinde futbol terörü, müsabakanın önüne geçti. River Plate - Boca Juniors maçı öncesinde River Plate'in maçlarını oynadığı Monumental Stadı'na gitmek için yola çıkan Boca Juniors takım otobüsüne River Plate taraftarlarınca taşlı saldırı düzenledi.
Copa Libertadores Finali 2. ayak mücadelesinde oynanacak olan River Plate - Boca Juniors maçı öncesinde yaşanan futbol terörü, tüm dünyada ses getirdi. River Plate - Boca Juniors maçının oynanacağı Monumental Stadı'na doğru yola çıkan Boca Juniors takım otobüsüne River Plate taraftarlarınca taşlı ve saldırı düzenlendi. Arjantin polisinin olaylara müdahalede yetersiz kalması sonucunda yaşanan skandal her geçen dakika daha da büyüdü. Arjantin polisinin River Plate taraftarına müdahale etmek için kullandığı biber gazı, camları taşlı saldırı sonucunda kırılan Boca Juniors takım otobüsünün içerisine doldu ve Boca'lı oyuncuların fenalaşmasına neden oldu. Taşlı saldırı sonucunda oluşan cam kırıkları ile yaralanan birçok Boca Juniors oyuncusu, Arjantin polisinin kontrolsüz müdahalesi ile birlikte biber gazından etkilenerek istifra etti.
BOCA JUNIORS'LI OYUNCULAR FENALAŞTI!
Boca Juniors oyuncusu Pablo Perez, taşlı saldırı sonucunda vücuduna isabet eden cam kırıkları nedeniyle hastaneye kaldırılırken Boca Juniors'un dünyaca ünlü oyuncusu Carlos Tevez ve Abila, Sebastian Villa, Almendra, Cardona gibi oyuncular biber gazından etkilenerek Boca Juniors soyunma odasında istifra etmeye başladı.
BOCA JUNIORS MAÇIN ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ
Boca Juniors Genel Menajeri Cristian Gribado yaşanan skandal saldırı sonrasında; "Bazı oyuncularımız sahaya çıkmak istemiyor. Yaşanan olaylar felakete dönüştü. Oyuncularımız yaralı ve bu durumu CONMEBOL ile konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Yaşanan tüm bu olaylara rağmen Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL, yayın hakları sahiplerinin korunulması adına maçın bu gece oynanmasını arzu ediyor. TSİ 23.00'da başlaması planlanan müsabaka yaşanan olaylar neticesinde önce TSİ 00.00'a daha sonra da 01.15'e ertelendi.
- 25.11.2018 01:06
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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