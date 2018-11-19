UEFA'dan Türk hakemlere görev
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    'dan Türk hakemlere görev

    UEFA'dan Türk hakemlere görev

    kokartlı hakemlerimizden , ile Slovenya takımları arasında bugün oynanacak Uluslar C Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek

    'ın Sofia şehrindeki Vasil Levski National Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve yapacak. Erdem Bayık'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ve Suat Arslanboğa ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    Bir diğer kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler ise, Andorra ve Litvanya takımları arasında oynanacak Uluslar D Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

    Andorra'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    1. 19.11.2018 11:56
    2. Güncelleme: 19.11.2018 11:58
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