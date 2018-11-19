UEFA'dan Türk hakemlere görev
FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Bulgaristan ile Slovenya takımları arasında bugün oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek
Bulgaristan'ın Sofia şehrindeki Vasil Levski National Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Erdem Bayık'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Suat Arslanboğa ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Bir diğer FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler ise, Andorra ve Litvanya takımları arasında oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.
Andorra'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
- 19.11.2018 11:56
- Güncelleme: 19.11.2018 11:58
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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