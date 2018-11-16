Sezona golcü olarak başladı, antrenör olarak devam ediyor
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Sezona golcü olarak başladı, antrenör olarak devam ediyor

    Sezona golcü olarak başladı, antrenör olarak devam ediyor

    Altay’ın en tecrübeli ismi ve kaptanı olan , sezona siyah-beyazlıların forvet oyuncusu olarak başlarken, teknik direktörlük görevine ’ın gelmesinin ardından futbolu noktalayarak teknik adam yardımcılığı görevine getirildi.

    Yaklaşık 3 haftadır yeni görevinde olan Uluç, yeni görevine çabuk uyum sağladığını söyledi. Uluç, "Bu kadar yıl sonra futbolu bırakmış olmak benim için çok farklı bir duygu. Bir gün futbolu bırakacaktım. Bugünlere kısmetmiş. Artık işin diğer tarafındayım. Sahadayken Altay için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Yeni görevimde de yapmaya devam edeceğim. yardımcısı olduktan sonra açıkçası pek zorlanmadım.

    Çünkü ben futbolcuyken de saha içinde teknik direktöre yardımcı olmaya çalışıyordum. Şu an için her şey güzel gidiyor. galibiyetiyle çıkışa geçeceğimizi biliyorduk. Umarım bu çıkışı Hatayspor maçında da sürdürürüz" dedi.

    "Oyuncular takımı sahiplendi"
    Demirspor galibiyetine de değinen , yaşanan birçok olumsuz duruma rağmen galip gelmeyi bildiklerini söyledi. Uluç, "Sakatlıklar yaşadığımız bir dönemin ardından Gazişehir maçından sonra zehirlenme olayı yaşadık. Zehirlenme sebebiyle birçok oyuncumuz kilo kaybetti, vücut dirençleri düştü. Ancak herkesin takımı sahiplenmesi, bize karşısında galibiyeti getirdi. Hafta içinde de oyuncu arkadaşlarımızla bunları konuşmuştuk. Hep beraber bu işe sarılırsak başarı gelecektir" diye konuştu.
    ; ayrıca devre arasına kadar iç sahada kazanıp deplasmanlarda ise en az 1 puan almak istediklerini sözlerine ekledi.

    İzin sona erdi
    Altay'da milli ara sebebiyle oyunculara verilen izinde sona erdi. idaresinde yapılan idmana Aganovic ve Daf'ın dışındaki yabancı oyuncular katılmadı. 5'e 2 antrenmanıyla başlayan idman, çift kale maçın ardından son buldu. Özellikle çift kale maçta oyuncuların neşesi gözden kaçmadı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Daf, , ve Gençer Cansev takımdan ayrı düz koşu yaparak idmanı tamamladı.

    1. 16.11.2018 13:39
    2. Güncelleme: 16.11.2018 13:56
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