James Rodriguez sakatlandı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez'in sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez'in sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.
Bundesliga'nın zirvesindeki Borussia Dortmund'un 7 puan arkasına düşen Bayern Münih'te sakatlar kervanına, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Thiago Alcantara'dan sonra James Rodriguez de eklendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Rodriguez'in sol diz dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. 10 gün dinlendikten sonra tedavisine başlanacak 27 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.
- 14.11.2018 21:33
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
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Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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