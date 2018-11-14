James Rodriguez sakatlandı – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    sakatlandı

    James Rodriguez sakatlandı

    (Bundesliga) takımlarından , Kolombiyalı orta saha oyuncusu 'in sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

    (Bundesliga) takımlarından , Kolombiyalı orta saha oyuncusu 'in sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

    Bundesliga'nın zirvesindeki 'un 7 puan arkasına düşen Bayern Münih'te sakatlar kervanına, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve 'dan sonra James Rodriguez de eklendi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Rodriguez'in sol diz dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. 10 gün dinlendikten sonra tedavisine başlanacak 27 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.

    1. 14.11.2018 21:33
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