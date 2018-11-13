Kewell'ın görevine son verildi
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Kewell'ın görevine son verildi

    Kewell'ın görevine son verildi

    Bir dönem 'da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu 'ın, takımındaki teknik direktörlük görevine son verildi

    3. Lig ekiplerinden tarafından yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen 40 yaşındaki Kewell'ın, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verildiği belirtildi.

    Sezon başında Notts County ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kewell, takımının başında çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet aldı. İngiltere ekibi, alınan kötü sonuçlar neticesinde küme düşme hattına geriledi.

    'da 2008-2011 yıllarında forma giyen , daha önce Watford'un genç takımı ile İngiltere ekibi Crawley Town'u çalıştırmıştı.

    1. 13.11.2018 17:07
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