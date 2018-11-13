Onyekuru hakkındaki sürpriz gerçek! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
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Onyekuru hakkındaki sürpriz gerçek! Fenerbahçe...
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru hakkında sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.
13 Kasım 2018 Salı, 13:30:38
Kayserispor maçında şov yapan Henry Onyekuru geçen sezon transfer döneminde Aykut Kocaman'ın birinci tercihiydi.
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Aykut Kocaman hazırladığı transfer listesinde sağ kanat için Onyekuru'yu birinci, Dirar'ı ise ikinci tercih olarak yönetime sunmuştu.
Aslında Nijeryalı oyuncuyu Fatih Terim'in kurduğu scout ekibi yönetimin önüne getirmişti.
Fakat Everton kulübü Onyekuru'yu geçen sezonda da kiralamaya hazır olmasına rağmen Dursun Özbek, eşiyle beraber ayağına kadar giderek Feghouli'yi almıştı.
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 4 gol kaydetti.