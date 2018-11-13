Onyekuru hakkındaki sürpriz gerçek! Fenerbahçe... - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Onyekuru hakkındaki sürpriz gerçek! Fenerbahçe...

    Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru hakkında sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.
    13 Kasım 2018 Salı, 13:30:38
    Onyekuru hakkındaki sürpriz gerçek! Fenerbahçe...

    Kayserispor maçında şov yapan Henry Onyekuru geçen sezon transfer döneminde Aykut Kocaman'ın birinci tercihiydi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Onyekuru hakkındaki sürpriz gerçek! Fenerbahçe...

    Aykut Kocaman hazırladığı transfer listesinde sağ kanat için Onyekuru'yu birinci, Dirar'ı ise ikinci tercih olarak yönetime sunmuştu.

    Onyekuru hakkındaki sürpriz gerçek! Fenerbahçe...

    Aslında Nijeryalı oyuncuyu Fatih Terim'in kurduğu scout ekibi yönetimin önüne getirmişti.

    Onyekuru hakkındaki sürpriz gerçek! Fenerbahçe...

    Fakat Everton kulübü Onyekuru'yu geçen sezonda da kiralamaya hazır olmasına rağmen Dursun Özbek, eşiyle beraber ayağına kadar giderek Feghouli'yi almıştı.

    Onyekuru hakkındaki sürpriz gerçek! Fenerbahçe...

    Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 4 gol kaydetti.

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