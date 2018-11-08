Ronaldinho şok etti!
Bir zamanların en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Ronaldinho, zor günler geçiriyor.
Bir zamanların unutulmaz futbolcularından Ronaldinho, zor günler geçiriyor. Brezilya basınından UOL Esporte gazetesinin iddiasına göre Ronaldinho'nun banka hesabında sadece 6 'euro'su kaldı.
Ülkesinde izinsiz inşaat yaptığı için devlet tarafından 2 milyon euro para cezası kesilen Ronaldinho'nun cezayı ödeyemediği ve bu yüzden pasaportuna da el konulduğu belirtildi.
İflasın eşiğinde olduğu kaydedilen Ronaldinho'nun 2 milyon euroluk cezasını ödeyememesi halinde bir daha Brezilya'dan dışarı çıkamayacağı iddia edildi.
- 8.11.2018 09:44
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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