Ronaldinho şok etti! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    şok etti!

    Ronaldinho şok etti!

    Bir zamanların en iyi futbolcusu olarak kabul edilen , zor günler geçiriyor.

    Bir zamanların unutulmaz futbolcularından , zor günler geçiriyor. basınından UOL Esporte gazetesinin iddiasına göre Ronaldinho'nun banka hesabında sadece 6 'euro'su kaldı.

    Ülkesinde izinsiz inşaat yaptığı için devlet tarafından 2 milyon euro para cezası kesilen Ronaldinho'nun cezayı ödeyemediği ve bu yüzden pasaportuna da el konulduğu belirtildi.

    İflasın eşiğinde olduğu kaydedilen Ronaldinho'nun 2 milyon euroluk cezasını ödeyememesi halinde bir daha Brezilya'dan dışarı çıkamayacağı iddia edildi.

    1. 8.11.2018 09:44
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