Bir zamanların unutulmaz futbolcularından Ronaldinho, zor günler geçiriyor. Brezilya basınından UOL Esporte gazetesinin iddiasına göre Ronaldinho'nun banka hesabında sadece 6 'euro'su kaldı.

Ülkesinde izinsiz inşaat yaptığı için devlet tarafından 2 milyon euro para cezası kesilen Ronaldinho'nun cezayı ödeyemediği ve bu yüzden pasaportuna da el konulduğu belirtildi.

İflasın eşiğinde olduğu kaydedilen Ronaldinho'nun 2 milyon euroluk cezasını ödeyememesi halinde bir daha Brezilya'dan dışarı çıkamayacağı iddia edildi.