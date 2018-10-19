Karabükspor, kurban kesti
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Karabükspor, kurban kesti

    Karabükspor, kurban kesti

    , 1. Lig’in 9. haftasında pazar günü 16.30’da Dr.Necmettin ’nda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman sürdürdü.

    , 1. Lig'in 9. haftasında pazar günü 16.30'da Dr.Necmettin 'nda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman sürdürdü.

    İdman öncesi kulüp başkanı 'in katılımıyla futbolcular için kurban kesimi gerçekleştirildi.
    Çamlık sahasında Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından istasyon, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Berkay Yılmaz antrenmanda yer almazken; Emre Eser takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    1. 19.10.2018 16:09
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