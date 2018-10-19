Karabükspor, kurban kesti
Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında pazar günü 16.30’da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman sürdürdü.
Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında pazar günü 16.30'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman sürdürdü.
İdman öncesi kulüp başkanı Mehmet Yüksel'in katılımıyla futbolcular için kurban kesimi gerçekleştirildi.
Çamlık sahasında Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından istasyon, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Berkay Yılmaz antrenmanda yer almazken; Emre Eser takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
- 19.10.2018 16:09
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Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Bunların hepsi fetöcü iyi şımarmışlar kimden yüz alıyorlar önemli değil ts öptüm sene şampiyon olamaz bu ülkede taraftar kandırmacası
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Türk futbolu bunu da gördü!
Toplam 1
Yorum
sabri yapmak istiyorsanız. içerideki kamera görüntülerini isteyin. orada küçücük çocuklara saldıranları tespit edin
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Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
yeter arık fatih hoca-muğdat bunca sakat ve sorunlu oyuncu varken artık muğdat ı kadroda istiyoruz.neden oynatmyorsun.adam her oynadığında hazırlk maçında gol atıyor.
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