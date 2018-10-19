Serkan Reçberden Beşiktaş açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Serkan Reçber'den Beşiktaş açıklaması!
Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Patric'le ilgilendiği iddialarını değerlendiren Serkan Reçber, 25 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı takımın seviyesinde olmadığı yorumunda bulundu.
19 Ekim 2018 Cuma, 15:15:10
Güncelleme: 15:20:36
Beşiktaş'ın devre arasında Lazio forması giyen Patric Gabarron'u transfer etmek istediği öne sürüldü.
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Bu iddia ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Serkan Reçber, oyuncunun siyah-beyazlılara uygun olmadığını ifade etti.
Beşiktaş'a aynı takımdan başka bir sağ beki tavsiye eden Serkan Reçber'in TRT Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle;
"KEŞKE MARUSIC ALINABİLSE"
"Beşiktaş Patric'in peşini bıraksın. Beşiktaş, seviyesinde bir sağ bek olmadığını düşünüyorum. Lazio'nun özellikle Karadağlı sağ beki Marusic, çok iyi bir sağ bek.
Keşke Marusic alınabilse ama alınması çok mümkün durmuyor. Geno maçında Marusic sakatlık yaşadı ve yerine Patric girdi. Patric, rotasyon oyuncusu.