Song futbola geri döndü
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Song futbola geri döndü

    Song futbola geri döndü

    Bir dönem ve 'da forma giyen eski futbolcu , Kamerun Altı 'nı çalıştıracak

    ve 'un eski futbolcusu Kamerunlu , ülkesinin altı milli takımının teknik direktörü oldu.

    Ülkenin federasyonundan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Song ile Kamerun 23 Yaş Altı 'nı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Song'un yardımcılığını Guy Feutchine üstlenirken, kaleci antrenörlüğünü ise bir dönem , ve Denizlispor'un kalesini koruyan Souleymanou Hamidou yapacak.

    'de ve 'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.

    Kamerun Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada görev alan Rigobert Song, 2016'da geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu.

    1. 18.10.2018 11:54
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