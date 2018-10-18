Song futbola geri döndü
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen eski futbolcu Rigobert Song, Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıracak
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Kamerunlu Rigobert Song, ülkesinin 23 yaş altı milli takımının teknik direktörü oldu.
Ülkenin futbol federasyonundan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Song ile Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Song'un yardımcılığını Guy Feutchine üstlenirken, kaleci antrenörlüğünü ise bir dönem Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Denizlispor'un kalesini koruyan Souleymanou Hamidou yapacak.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve West Ham United'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.
Kamerun Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada görev alan Rigobert Song, 2016'da geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu.
- 18.10.2018 11:54
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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