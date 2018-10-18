Giray Bulak: “Bolu maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz”

Adanaspor karşısında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade eden Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, zorlu Boluspor maçından üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Son lig maçında Adanaspor karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık.

İyi başladığımız öne geçtiğimiz maçta üstünlüğümüzü koruyamadık. Hiç beklemediğimiz bir sonuçta. Bazı takımların hoca değişikliği sonrası motivasyonu artıyor. Kazanabileceğimiz en azından puan alabileceğimiz bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gol yollarındaki sorunumuz devam ediyor. Milli maç arasında Bursaspor ile hazırlık maçı yaparak geçirdik. Şehrimize bir süper lig takımı getirmek istedik. Bu anlamda Samet Aybaba hocama bizi kırmadığı için teşekkür ediyorum. Oyun olarak memnun sonuç olarak memnun olmadığımı bir maç oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Hangi oyuncularımın neler yapabileceğini görmek benim için önemliydi" dedi.



"Önemli bir maç oynayacağız"

Hafta sonu Boluspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, konsantre olduklarından yenemeyecekleri takımın olmadığını söyledi.

Giray Bulak, "Bu hafta Boluspor maçımız var. Önemli bir maç. Ligin 2.si. Bizim istim üzerinde olduğumuzda veya konsantre olduğumuzda yenemeyeceğimiz takım yok. İyi bir takıma karşı evimizde oynayacağız. Geçen yıl evimizde kaybetmiştik. Bu yıl böyle olmayacak. Biz oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda ve teknik toplantılarda neler yapabileceğimizi ve rakibe nasıl düşüşler yaşatabileceğimiz üzerine konuşuyoruz. Boluspor 3-4 yıldır yapılanma içinde olan bir takım. Yaptıkları yatırımlarla doğru işler yapıyorlar. İyi bir hocaları ve iyi bir kadroları var. Futbol kültürü olan bir şehir. Ama bizde burada kazanarak onları evlerine eli boş uğurlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Kupa'da hedef 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor ile eşleştiklerini hatırlatan Bulak, 5. Tur'a çıkarak daha farklı takımlarla mücadele etmek istediklerini vurguladı. Bulak, "Kupada da kura çekimi yapıldı. 2. Lig ekibi Pendikspor ile evimizde oynayacağız. 3. Tur'da elediğimiz Amedspor seviyesinde bir takım. Kadro olarak da birbirine yakın takımlar. 2. Lig'in kaliteli ekiplerinden. Hafta sonu da Bandırmaspor'u mağlup ettiler. Kupada bu turu da geçip 5. Tur'da daha farklı takımlarla eşleşmek amacımız" dedi.