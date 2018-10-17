Bayern'in Cengiz aşkı! – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Bayern'in Cengiz aşkı!

    Bayern'in Cengiz aşkı!

    Roma ile bu sezon adından sözettiren 21 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi oldu. ’in yıldız oyuncu için tam 60 milyon euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi

    'nın yüksek tirajlı gazetelerinde Gazzetta dello Sport'un ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Roma formasıyla bu sezon adından söz ettiren 'in 'in radarına girdiği ileri sürülmüştü. Alman basınında da detaylarıyla ilgili dün önemli bilgiler vardı. 'in 21 yaşındaki oyuncu için 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

    İNGİLİZLER DE DEVREDE
    Alman devinin önümüzdeki yıllarda ve 'nin boşluğunu Cengiz ile doldurmak istediği ifade edilirken, milli oyuncunun menajeri Fali Ramadani ile temas halinde olduğu kaydedildi. Bu sezon vazgeçilmezleri arasına girdiği İtalyan ekibiyle çıktığı 11 resmi karşılaşmada 2 gol atıp, 3 de asist yapan için İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu öğrenildi.

    1. 17.10.2018
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