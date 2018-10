İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinde Gazzetta dello Sport'un ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Roma formasıyla bu sezon adından söz ettiren Cengiz Ünder'in Bayern Münih'in radarına girdiği ileri sürülmüştü. Alman basınında da transfer detaylarıyla ilgili dün önemli bilgiler vardı. Bayern Münih'in 21 yaşındaki oyuncu için 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.



İNGİLİZLER DE DEVREDE

Alman devinin önümüzdeki yıllarda Arjen Robben ve Franck Ribery'nin boşluğunu Cengiz ile doldurmak istediği ifade edilirken, milli oyuncunun menajeri Fali Ramadani ile temas halinde olduğu kaydedildi. Bu sezon vazgeçilmezleri arasına girdiği İtalyan ekibiyle çıktığı 11 resmi karşılaşmada 2 gol atıp, 3 de asist yapan Cengiz Ünder için İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu öğrenildi.