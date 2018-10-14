UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    UEFA'dan 'ya görev

    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

    kokartlı hakem , UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Estonya ile Macaristan arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki A. Le Coq Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken olacak.

    Kerem Ersoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Ümit Öztürk ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    1. 14.10.2018 14:48
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