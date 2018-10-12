Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, sıkıntılı günler geçiriyor. Geçmiş yönetimlerde dahil olmak üzere mevcut yönetimin de ödeme yapmadığı kulüp personelleri iş bırakma eylemine gitti.

Yaklaşık 14 aylık maaşını alamaya aşçısından, servis şoförüne, muhasebecisinden, güvenlik görevlisine kadar tüm personeller Elazığspor Sosyal Tesisleri'nde oturma eylemi yaptı.Personelin, bu sabah futbolculara kahvaltı da hazırlamadıkları ileri sürüldü.