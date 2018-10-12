Elazığspor'da personel iş bıraktı
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    'da personel iş bıraktı

    <a href="/index/elazigspor?id=f718dd61-bd2f-463c-98f1-b458f622927c" class="" rel="tag">Elazığspor</a>'da personel iş bıraktı

    Maddi anlamda zor günler geçiren ’da, kulüp personelleri yaklaşık 14 ayı bulan alacaklarının ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi yaptı.

    1. Lig ekiplerinden TY , sıkıntılı günler geçiriyor. Geçmiş yönetimlerde dahil olmak üzere mevcut yönetimin de ödeme yapmadığı kulüp personelleri iş bırakma eylemine gitti.

    Yaklaşık 14 aylık maaşını alamaya aşçısından, servis şoförüne, muhasebecisinden, güvenlik görevlisine kadar tüm personeller Sosyal Tesisleri'nde oturma eylemi yaptı.Personelin, bu sabah futbolculara kahvaltı da hazırlamadıkları ileri sürüldü.

    1. 12.10.2018 10:51
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