Lahm: Bayram yerine dönecek
Almanya'nın Euro 2024 elçisi olan Bayern Münih'in eski yıldızı Phillip Lahm, karar sonrası açıklamada bulundu.
Almanya'nın Euro 2024 elçisi olan Bayern Münih'in eski yıldızı Phillip Lahm, karar sonrası, "Bütün uluslarla birlikte EURO 2024'ü düzenleyeceğiz. Bayram yerine çevireceğiz Almanya'yı" derken, Türkiye'nin tanıtım filmi için, "3 dakikaydı. Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu zaten biliyoruz ancak biz kendimize fokuslanmıştık" değerlendirmesini yaptı.
- 28.9.2018
-
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Lahm: Bayram yerine dönecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.