Lahm: Bayram yerine dönecek – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Lahm: Bayram yerine dönecek

    Lahm: Bayram yerine dönecek

    'nın Euro 2024 elçisi olan 'in eski yıldızı , karar sonrası açıklamada bulundu.

    'nın Euro 2024 elçisi olan 'in eski yıldızı , karar sonrası, "Bütün uluslarla birlikte EURO 2024'ü düzenleyeceğiz. Bayram yerine çevireceğiz 'yı" derken, 'nin tanıtım filmi için, "3 dakikaydı. 'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu zaten biliyoruz ancak biz kendimize fokuslanmıştık" değerlendirmesini yaptı.

    1. 28.9.2018
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