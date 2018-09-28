Lahm: Bayram yerine dönecek

Almanya'nın Euro 2024 elçisi olan Bayern Münih'in eski yıldızı Phillip Lahm, karar sonrası, "Bütün uluslarla birlikte EURO 2024'ü düzenleyeceğiz. Bayram yerine çevireceğiz Almanya'yı" derken, Türkiye'nin tanıtım filmi için, "3 dakikaydı. Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu zaten biliyoruz ancak biz kendimize fokuslanmıştık" değerlendirmesini yaptı.