Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...

Türkiye bir kez daha kirli bir oyuna geldi ve otoritelerin favori gördüğü Euro 2024 yarışında saf dışı bırakıldı. Seçimden bir gece öncesinde Türkiye'nin 9 oyu vardı ve şampiyona bizimdi. Ancak Türkiye aleyhine talimat alan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, gece Türkiye'ye oy verecek 5 üyeyle görüşüp Almanya'yı tercih etmelerini sağladı. Oylar bir gecede 9'a 7'den 4'e 12'ye döndü.

PARAYLA BİRLEŞİM VE YOZLAŞMA

Alman taraftarlar, federasyonun Euro 2024'ü almak için yolsuzluk ve rüşvete bulaştığını belirterek, geçtiğimiz hafta boyunca adaylığı protesto etmişlerdi. Özellikle Stuttgart'ın sahasında Düsseldof'u ağırladığı karşılaşmada dev bir pankart açılmış ve "United by Money" (Parayla birleşim), "Corrupt in the heart of Europe" (Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma) ibarelerine vurgu yapılmıştı. Tarihinde ilk kez Bundelsila 2'de mücadele eden Hamburg ile Dynamo Dresden'in yanı sıra Bundesliga ekipleri Augsburg ve Werder Bremen'in taraftarları da Euro 2024'ün Almanya'ya alınmaması için protestolarda bulunmuştu.

TEZGAH 2014'TE KURULMUŞ! | UĞUR KARAKULLUKÇU

Türkiye'nin Euro 2024 ev sahipliğini kaptırdığı Almanya'nın, projesiyle değil, kulüs ve lobi gücüyle tornuvayı aldığının önemli bir kanıtı ortaya çıktı. 2014 Eylül ayında Euro 2020 finallerinin kendi ülkelerinde yapılmasını isteyen Almanya ve İngiltere, Londra-Münih rekabetini bir kenara bırakma karşılığında Euro 2024 için daha Türkiye'nin başvurusu dahi olmadan anlaşmaya varmış. Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Helmut Sandrock'un o dönem Alman basınına da doğruladığı anlaşmaya göre; İngiltere 2020 finallerini Londra'ya alması üzerine lobi gücünü Almanlar için seferber etti ve 2024 için Almanlarla birlikte çalıştı. 12'ye 4 gibi adaletsiz bir oy dağılımının ortaya çıkmasında, İngilizlerin gücünün önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor. Platini'ye rağmen 2016'yı 1 oy farkla Fransa'ya kaptırmıştık.

TÜRKİYE NELER VADETMİŞTİ?

DEVLETTEN TAM GARANTİ

Türkiye Cumhuriyeti ve aday şehirlerin yerel yönetimleri, UEFA'ya gereken tüm garanti ve taahhütleri sundu.

KİRA VE VERGİ YOK

Turnuvada kullanılacak stat ve antrenman merkezleri için para alınmayacaktı. UEFA'nın organizasyon süresince elde edeceği gelirden de vergi tahsil edilmeyecekti. (UEFA bu şekilde yaklaşık 100 milyon euro tasarruf sağlayacaktı.)

FUTBOL VADİSİ

TFF, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin karşısına içinde futbol lisesinin de yer alacağı 38 bin metrekare kullanım alanına, 26 bin metrekare kapalı alana sahip iki doğal çim sahası olan büyük bir eğitim merkezi kuracak.

ULAŞIM BEDAVA

EURO 2024 için ülkeye gelecek bilet sahibi tüm futbolseverler maç günleri toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekti.

BİLETE BİR FİDAN

Avrupa Şampiyonası için Türkiye'yi ziyaret edecek her bilet sahibi adına sertifikalı fidan dikilip, gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakılacaktı.

GENİŞ SUNUM YETMEDİ

Türkiye, UEFA'ya karar öncesi geniş bir heyetle sunum yaptı. Sunumda TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin Adaylık Elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica Çarmıklı yer aldı.

HALA KORKUYORLAR / TURGAY DEMİR

Biz her kaybettiğimizde içimizdeki İrlandalılar, güvenlik, insan hakları masalı anlatırlar... 76'daki turnuvayı düzenleyen Yugoslavya ne haldeydi hatırlayan var mı!? 2004'te ev sahibi olan Portekiz'de ne can güvenliğinizden emin olabilirsiniz ne de cüzdanınızdan... Bunu en iyi tüm mücevherleri çalınan Quaresma bilir! Hepsini geçtim 2012'de Polonya ve Ukrayna bu turnuvayı düzenlerken hangi kriterlere uyuyorlardı ki!? YANI... Yanisi şu; biz çok hazırdık, çok istedik, UEFA'nın elinde olsa bu turnuva bizimdi ama durum öyle değil... Turnuva organizasyonları dünya siyasetine yön verenlerin elindedir. O nedenle bize vermezler. Çünkü 700 sene olduğu gibi, bizden hala korkuyorlar! Hikaye bu..