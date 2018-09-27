EURO 2024ün Almanyada düzenlenmesine sosyal medyanın tepkisi! - Galeri - Fotomaç
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EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesine sosyal medyanın tepkisi!
UEFA'nın EURO 2024 ev sahipliğini Almanya'ya vermesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte UEFA'nın kararına verilen tepkiler...
27 Eylül 2018 Perşembe, 16:57:17
Güncelleme: 17:38:38
EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesine sosyal medyanın tepkisi!
GALERİ DEVAM EDİYOR
EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesine sosyal medyanın tepkisi!
EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesine sosyal medyanın tepkisi!
EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesine sosyal medyanın tepkisi!
EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenmesine sosyal medyanın tepkisi!