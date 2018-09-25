Fabio Capello'dan Ronaldo ve Messi'ye sert sözler
Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Fabio Capello, ödül törenine katılmayan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında sert ifadeler kullandı.
Capello, FIFA Futbol Ödül Töreni'ne katılmayan Ronaldo ve Messi'yi sert sözlerle eleştirdi.
Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in Yılın Futbolcusu ödülünü aldığı geceye katılmayarak büyük bir saygısızlık yaptıklarını ifade etti.
Bu davranışlarının arkadaşlarına ve diğer futbolculara saygısızlık olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam yaprığı açıklamada "Messi ve Ronaldo'nun törene katılmamaları hem arkadaşlarına hem FIFA'ya hem de futbol dünyasına büyük saygısızlık. Belki de bu zamana kadar bu ödülü o kadar fazla kazandılar ki kaybetmeyi kaldıramaz hale geldiler. Fakat hayatta nasıl kazanacağını veya kaybedeceğini de öğrenmelisin" ifadelerini kullandı.
- 25.9.2018 12:27
- Güncelleme: 25.9.2018 12:45
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VAR çözmedi
Toplam 4
Yorum
acg Sosa,Kuçka,Onur,Estepan,Burak,Olcay,Perera,İbanez,Onazi,Novak, bunlardan kurtulun yıllık 130 milyon zarardan kurtulun.işe yaramıyorlar.
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Kadıköy'de kazanan yok! Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 9
Yorum
KrAlex Derbi maçlarında ne zamandan beridir beraberlik başarı sayıldı ? Bu takım üzerine her geçen gün koymuyor gittikçe batıyor gören yok !!!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: "Yoktan gelen bir gol yedik"
Toplam 3
Yorum
KrAlex Yoktan gelen değil adam efsane bir gol attı. Senin teknik direktörlüğün sert liglerle foss GO HOME COCU.. Hollanda liginden çıkma dışarı...
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