Fabio Capello'dan Ronaldo ve Messi'ye sert sözler – Fotomaç – 25 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'dan Ronaldo ve Messi'ye sert sözler

    Fabio Capello'dan Ronaldo ve Messi'ye sert sözler

    Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam , ödül törenine katılmayan  ve  hakkında sert ifadeler kullandı.

    Capello, Ödül Töreni'ne katılmayan Ronaldo ve Messi'yi sert sözlerle eleştirdi.

    'in Hırvat yıldızı 'in Yılın Futbolcusu ödülünü aldığı geceye katılmayarak büyük bir saygısızlık yaptıklarını ifade etti.

    Bu davranışlarının arkadaşlarına ve diğer futbolculara saygısızlık olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam yaprığı açıklamada "Messi ve Ronaldo'nun törene katılmamaları hem arkadaşlarına hem FIFA'ya hem de futbol dünyasına büyük saygısızlık. Belki de bu zamana kadar bu ödülü o kadar fazla kazandılar ki kaybetmeyi kaldıramaz hale geldiler. Fakat hayatta nasıl kazanacağını veya kaybedeceğini de öğrenmelisin" ifadelerini kullandı.

    1. 25.9.2018 12:27
    2. Güncelleme: 25.9.2018 12:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabio Capello'dan Ronaldo ve Messi'ye sert sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN