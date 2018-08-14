Sağlıkspor futbol okulundan eğlenceli kapanış
Sağlıkspor Futbol Okulu yaz dönemi son çalışması düzenlenen yarışmalar ve pasta kesimi ile sona erdi.
- 14.8.2018 10:04
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Bafetimbi Gomis'e yeni talip!
Toplam 3
Yorum
mutasavvıt 3.5 milyon veren varsa aynen mezmegan..
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Cocu Benfica maçı öncesi konuştu
Toplam 1
Yorum
Enda Zor be gülüm.
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Kesik üçlü Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi hırs bastı!
Toplam 2
Yorum
gs Gomisin sağlığı kötüye gidiyor performansının düşeceğini bildiği için uzatmak istedi. Belhanda form tutarsa ligin en iyisi. Feguli uyumsuz
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