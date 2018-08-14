Sağlıkspor futbol okulundan eğlenceli kapanış
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Sağlıkspor okulundan eğlenceli kapanış

    Sağlıkspor futbol okulundan eğlenceli kapanış

    Sağlıkspor Okulu yaz dönemi son çalışması düzenlenen yarışmalar ve pasta kesimi ile sona erdi.

    Son çalışmaya yönetici ve altyapı koordinatörü de katıldı. Son çalışmada antrenörler ve Volkan Çıngırer çuval, yumurta taşıma, zıp zıp, halat çekme yarışmaları yaptırarak antrenmanın neşeli geçmesini sağladı. Sağlıkspor 2009-2012 yaş gurupları koordinatörü ve antrenörlerinden Ekrem Sarıkaya, güz döneminin 29 Eylül tarihinde başlayacağını belirterek, okulu için önemli olanakları sağlayan Sağlıkspor Başkanı İsa Melih Batur ile altyapı koordinatörü Erol Şahin'e teşekkür etti.
    1. 14.8.2018 10:04
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