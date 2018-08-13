Yeşilyurt Belediyespor Erhan Gözetlik’i transfer etti – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’i etti

    Yeşilyurt Belediyespor Erhan Gözetlik’i transfer etti

    takımı , Malatyalı savunma oyuncusu ’i kadrosuna kattı.

    Kadrosuna son olarak 1. Lig takımı Qaradağ Lökteban takımında oynayan forvet oyuncusu Sabir Allahquliyev'i katan mavi- beyazlılar, bir takviyede defansa yaptı.
    Son olarak 3.lig ekibi Kırıkhanspor'da forma giyen attığı imzayla kendisini mavi-beyazlı renklere bağladı. 29 yaşındaki defans oyuncusu , transferinin ardından 'a giderek 'un kampına dahil oldu.
    Bu arada mavi-beyazlılar Erhan Gözetlik'i etmesinin ardından, yeni ile yollarını ayırdı. 'nun performansınım beğenilmediği için teknik heyetin raporu doğrultusunda kamptan gönderildiği bildirildi.
    1. 13.8.2018 15:48
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