Bölgesel Amatör Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor, Malatyalı savunma oyuncusu Erhan Gözetlik’i kadrosuna kattı.
Son olarak 3.lig ekibi Kırıkhanspor'da forma giyen Erhan Gözetlik attığı imzayla kendisini mavi-beyazlı renklere bağladı. 29 yaşındaki defans oyuncusu Erhan Gözetlik, transferinin ardından Erzurum'a giderek Yeşilyurt Belediyespor'un kampına dahil oldu.
Bu arada mavi-beyazlılar Erhan Gözetlik'i transfer etmesinin ardından, yeni transfer Emrullah Sarıhasanoğlu ile yollarını ayırdı. Emrullah Sarıhasanoğlu'nun performansınım beğenilmediği için teknik heyetin raporu doğrultusunda kamptan gönderildiği bildirildi.
- 13.8.2018 15:48
-
Onur Kıvrak geri döndü
Toplam 2
Yorum
acg Gol yeme rekoruna geri döndü.
-
Pizzi ve Diaz Benfica'dan ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
A. BAsri BAŞ Fenerbahçe 11'inde Josef De Souza yazılmış.. Oynayamaz.. Çünkü cezalı...Bir yanlışlık var o işte..
-
Tatile devam; kayıp Fırtına! Medipol Başakşehir 2-0 Trabzonspor maç sonucu
Toplam 7
Yorum
HOROZ770 2010-2011 ŞAMPİYONU TİRABZON. HA UŞAKLAR.
Yeşilyurt Belediyespor Erhan Gözetlik’i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.