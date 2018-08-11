Arnavutluk ekibi Vllaznia, Engin Fırat'ı istiyor
Arnavutluk ekibi Vllaznia, Engin Fırat'ı istiyor.
Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Vllaznia, Türk antrenör Engin Fırat'a talip oldu.
Arnavut medyasında yer alan haberlere göre geçtiğimiz sezon ligde kötü bir sezon geçiren Vllaznia, en son 2013-2014 sezonunda İran Süper Ligi takımı Saipa'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Engin Fırat'ı istiyor.
Haberde, bir dönem Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan deneyimli teknik adamın Vllaznia'da sportif direktörlük veya teknik direktörlük yapacağı konuşuluyor.
Öte yandan Irak Milli Takımı'nın da Engin Fırat'a teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
- 11.8.2018 17:15
-
Olcay’dan feda
Toplam 1
Yorum
acg Teşekkür ederiz ama az. Kur nerde ise 7 oldu. Kuru en kötü 6 ya sabitlemek gerekir.
-
Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü
Toplam 4
Yorum
harika defans maçı izledim. gs da maicon ile serdarı çok beğendim. gs defansı videoları izlerde ufak tefek hatalarını görürse gerçekten süper bir defans.
-
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 13
Yorum
kanarya907 Birader harbiden isminin hakkını veriyorsun, FFP diycem , "yüz koruma maskesiyle ne alaksı var" diyeceksin, o yüzden sen de bence su topu
Arnavutluk ekibi Vllaznia, Engin Fırat'ı istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.