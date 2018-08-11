Arnavutluk ekibi Vllaznia, Engin Fırat'ı istiyor
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Arnavutluk ekibi , 'ı istiyor

    Arnavutluk ekibi Vllaznia, Engin Fırat'ı istiyor

    Arnavutluk ekibi , 'ı istiyor.

    Arnavutluk Süper Ligi takımlarından , Türk antrenör 'a talip oldu.
    Arnavut medyasında yer alan haberlere göre geçtiğimiz sezon ligde kötü bir sezon geçiren Vllaznia, en son 2013-2014 sezonunda İran Süper Ligi takımı Saipa'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Engin Fırat'ı istiyor.

    Haberde, bir dönem Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan deneyimli teknik adamın Vllaznia'da sportif direktörlük veya teknik direktörlük yapacağı konuşuluyor.
    Öte yandan Irak Milli Takımı'nın da Engin Fırat'a teklifte bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

    1. 11.8.2018 17:15
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