UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya ile Ali Palabıyık'ı 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk müsabakalarında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halis Özkahya, Polonya'nın Legia Varşova ile Lüksemburg'un Dudelange takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
Polonya'nın başkenti Varşova'daki Pepsi Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Ali Palabıyık ise Polonya'nın Jagiellonia ile Belçika'nın Gent takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.
Polonya'nın Bialystok şehrinde bulunan Miejski Stadı'nda TSİ 20.20'de başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler üstlenecek.
- 6.8.2018 20:13
- Güncelleme: 6.8.2018 20:25
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
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