UEFA'dan Türk hakemlere görev – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'dan Türk hakemlere görev

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan Türk hakemlere görev

    , FIFA kokartlı Türk hakemler ile 'ı 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk müsabakalarında görevlendirdi.

    yapılan açıklamaya göre , Polonya'nın ile Lüksemburg'un Dudelange takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

    Polonya'nın başkenti Varşova'daki Pepsi Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

    ise Polonya'nın Jagiellonia ile 'nın Gent takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

    Polonya'nın Bialystok şehrinde bulunan Miejski Stadı'nda TSİ 20.20'de başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler üstlenecek.

    1. 6.8.2018 20:13
    2. Güncelleme: 6.8.2018 20:25
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