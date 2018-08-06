Özbekistan Futbol Federasyonu, Cuper'i basına tanıttı
Özbekistan Futbol Federasyonu, milli takımın başına geçen Arjantinli teknik adam Hector Cuper'i basına tanıttı.
Taşkent'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Cuper, sözleşmesinin 3+1 yıllık olduğunu belirterek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda başarılı olunması durumunda bu anlaşmanın yine uzatılabileceğini vurguladı.
Cuper, Özbekistan Milli Takımı'nın hedeflerinin kendisini bu ülkede çalışmak için motive ettiğini kaydederek, Özbekistan'ın Dünya Kupası finallerine katılması için elinde geleni yapacağını belirtti.
Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Umid Ahmadcanov da Cuper'in çok deneyimli bir teknik adam olduğunu aktararak, Arjantinli çalıştırıcı ile uluslararası alanda hedeflenen başarıların yakalanacağına inandığını ifade etti.
Daha önce Mallorca, Valencia, Inter, Real Betis, Parma, Racing Santander gibi Avrupa takımlarının yanı sıra Türkiye'de Orduspor'u çalıştıran 62 yaşındaki Cuper, Gürcistan ve Mısır milli takımlarında da görev almıştı. Arjantinli teknik adam, 2015'te göreve başladığı Mısır'ı 28 yıl sonra Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na taşımıştı.
- 6.8.2018 19:12
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
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