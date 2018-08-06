Özbekistan Futbol Federasyonu, Cuper'i basına tanıttı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , Cuper'i basına tanıttı

    Özbekistan Futbol Federasyonu, Cuper'i basına tanıttı

    , milli takımın başına geçen Arjantinli teknik adam 'i basına tanıttı.

    Taşkent'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Cuper, sözleşmesinin 3+1 yıllık olduğunu belirterek 2022 'nda başarılı olunması durumunda bu anlaşmanın yine uzatılabileceğini vurguladı.

    Cuper, Özbekistan Milli Takımı'nın hedeflerinin kendisini bu ülkede çalışmak için motive ettiğini kaydederek, Özbekistan'ın Dünya Kupası finallerine katılması için elinde geleni yapacağını belirtti.

    Başkan Yardımcısı Umid Ahmadcanov da Cuper'in çok deneyimli bir teknik adam olduğunu aktararak, Arjantinli çalıştırıcı ile uluslararası alanda hedeflenen başarıların yakalanacağına inandığını ifade etti.

    Daha önce Mallorca, , Inter, , Parma, gibi Avrupa takımlarının yanı sıra 'de Orduspor'u çalıştıran 62 yaşındaki Cuper, ve milli takımlarında da görev almıştı. Arjantinli teknik adam, 2015'te göreve başladığı Mısır'ı 28 yıl sonra 'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na taşımıştı.

    1. 6.8.2018 19:12
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