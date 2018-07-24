Kick it out'tan Mesut Özil'e destek – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Kick it out'tan 'e destek

    Kick it out'tan <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'e destek

    ırkçılığa karşı mücadele yürüten en önemli organizasyonlar arasında yer alan "Kick it out", ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle 'nı bırakan futbolcu 'e destek verdi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 'e yapılanların utanç verici olduğu vurgulanarak, "Özil'e destek vermek için ile temasa geçtik. Ona milli takım kariyerini sonlandırma kararını aldırtanlar, kendinden utanmalıdır. Eylemi, birden fazla ülke vatandaşı olduğu için ırkçılığa maruz kalan futbolculara cesaret verici bir örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

    'nın 2018 'na erken veda etmesinin ardından 'in Alman medyası, bazı taraftarca ve Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel tarafından sert ve haksız eleştirilere maruz kaldığı ve bu durumun kaygı verici olduğu da belirtildi.

    Alman futbolcular ve 'ın yanı sıra 'de oynayan milli futbolcu , mayıs ayında ile 'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından 'da ve 'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

    1. 24.7.2018 11:42
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