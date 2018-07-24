Irkçılığa karşı hepimiz Mesut Özil'iz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyaretinde Mesut Özil (Arsenal), İlkay Gündoğan (Manchester City) ve Cenk Tosun (Everton) ile bir araya gelmişti. Bu ziyaretten beri Almanlar, Mesut ve İlkay’ı protesto ediyor. Mesut Özil açıklamasıyla ırkçılığa tokat vururken, tüm Türkiye ona sahip çıktı. Dünyadan da destek yağdı
FEDERASYONLARI REDDETTİ
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Almanya'nın Dünya Kupası öncesi Avusturya ile Suudi Arabistan ile oynanan özel maçlarda ıslıklanmıştı. Türk asıllı iki futbolcuya uygulanan ırkçı saldırılar kupa boyunca da sürmüştü. Sakinliğini koruyan Mesut, kupada Almanya formasıyla profesyonelce işini yaparken önceki gün yaptığı açıklamayla ırkçı yaklaşımda olanlara 'tokat gibi' bir cevap verdi. Mesut'a destek yağdı. Alman Futbol Federasyonu "Irkçı değiliz. Mesut'un kararına saygı duyuyoruz" açıklaması yaptı.
'EN GÜZEL GOL'
Türkiye'nin dört bir yanından Mesut Özil'e destek mesajları yağıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ayrımcılığa maruz kaldığı için Alman Milli Takımı'nı bırakmak zorunda kalan Mesut Özil'i destekledi. Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan şu cümlelere yer verdi: "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de Mesut Özil'e destek geldi. Bakan Gül, Twitter'dan Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in, Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını belirterek, "Mesut Özil'i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da telefonla arayarak destek verdi.
YILDIRIM DEMİRÖREN: ŞİDDETLE KINIYORUM
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi. Demirören, "TFF Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum" ifadelerini kullandı.
"ASLA PİŞMAN DEĞİL"
Alman basını:
Süddeutsche Zeitung: "Suskunluğun sonu"
Die Welt: "Mesut'tan mesaj var"
Frankfurter Allgemeine: "Mesut, artık Almanya için oynamayacak"
Focus: "Mesut kırgın"
Frankfurter Rundschau: "Mesut, Alman Futbol Federasyonu ve medyayla hesaplaştı"
Bild: "Mesut'un istifa feryadı"
İngiliz basını:
The Guardian: "Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı"
The Independent: "Mesut Özil, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu"
Daily Mirror: "Alman Milli Takımı'nı bırakan yıldızdan bomba sözler"
Daily Telegraph: "Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafından dolayı pişman değil"
İspanya basını:
Marca: "Özil, milli takımı ırkçılık nedeniyle bıraktı"
AS: "Irkçılık yüzünden Mesut bir daha Almanya forması giymeyecek"
El Pais: "Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını açıkladı. Oyuncu, kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği ve Alman basını ile taraftarlarının eleştirilerine neden olan fotoğrafın ardından gelen 'ırkçı yorumlar' nedeniyle aldığını belirtti"
'SAYGI DUYUYORUZ'
Mesut Özil'in ırkçı saldırılar nedeniyle Milli Takım'ı bırakmasına Alman hükümetinden ilk yorum geldi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert "Merkel, Mesut'a değer veriyor. O harika bir futbolcu. Milli Takım için çok fazla şey yaptı. Merkel, Mesut Özil'in kararına saygı duyuyor" dedi.
İŞTE MESAJLAR:
Amina Gülşe (Kız arkadaşı): Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım.
Nico Rosberg (Eski F1 pilotu): Teşekkürler Mesut.
Rio Ferdinand (M.United'ın eski stoperi): Büyük saygı.
Ahmet Çakar (Sabah Gazetesi yazarı): Mesut Özil'in kararı fevkalade doğru ve anlamlıdır. Türkiye seninle gurur duyuyor sevgili Mesut Özil.
Hamza Yerlikaya (Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı): Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf karesinde yer alığı için böyle ırkçı bir saldırıya maruz kaldı. Türkiye olarak Mesut Özil'in her zaman yanındayız.
Jerome Boateng (Bayern Münih): Çok keyifliydi Abi.
Bursaspor: 10 numara dik duruş. Sen milletinle, biz seninle gurur duyuyoruz.
Ankaragücü: Bu millet seni hep dik duruşunla hatırlayacak.
Çaykur Rizespor: Seni daha da çok seviyoruz.
Emre Çolak (Al Wahda): Sana helal olsun, tüm Türkiye seninle beraber Mesut Özil.
Podolski (Alman forvet oyuncu): Çoğu zaman beraber kazandık, bazen de başaramadık. Sonuçta futbol bu... Seninle takım arkadaşı olmak her zaman büyüleyiciydi. Her zaman mutlu ol ve pozitifliğini koru.
Mustafa Destici (BBP Genel Başkanı): Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor, alnından öpüyoruz.
ALMAN FUTBOLUNA DAMGASINI VURDU
92 MİLLİ MAÇ, 23 GOL, 40 ASİST
1 DÜNYA KUPASI, 1 DÜNYA KUPASI 3.'LÜĞÜ
5 KEZ YILIN ALMAN FUTBOLCUSU
1- 15 Ekim 1988'de Gelsenkirchen'de doğan Mesut Özil 10 yaşında amatör takımda futbola başladı.
2- 2005'te Schalke altyapısına transfer oldu.
3- Bundesliga'da ilk maçına 18 yaşında çıktı.
4- 2007-08 sezonu devre arasında 5 milyon euro'ya Werder Bremen'e transfer oldu.
5- Milli Takım tercihini Almanya'dan yana kullandı.
6- Almanya Milli TAkım formasını 2009'da 20 yaşındayken Norveç'e karşı giydi.
7- Dikkatleri çeken Mesut, 2010- 11 sezonunda 18 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer oldu.
8- 2013-14 sezonunda 47 milyon euro karşılığı Arsenal'in yolunu tuttu.
TABELA DEĞİŞTİ
Zonguldak, Devrekli Mesut Özil'in Hışıroğlu Köyü'ndeki hemşehrileri talelayı değiştiriyor. Alman Milli formalı Mesut Özil tabelası kaldırılıyor. Yerine tecrübeli futbolcunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf konulacak.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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