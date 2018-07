Alman basını:

İngiliz basını:

İspanya basını:

Her şey Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın İngiltere ziyareti sırasında Arsenal'li Mesut Özil Manchester City 'li İlkay Gündoğan ve Everton'lı Cenk Tosun ile buluşmasıyla başladı. Eski bir futbolcu olan Başkan Erdoğan, kariyerlerini Premier Lig'de sürdüren 3 süper yıldız ile spor üzerine bir sohbet gerçekleştirmişti. Buluşma sonrası bir de hatıra fotoğrafı çektirilmişti. O tarihten bu yana 'ırkçı' ve 'nazi' eğilim gösteren bazı Almanlar, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı hedefe almıştı.MesutÖzil ve İlkay Gündoğan, Almanya 'nın Dünya Kupası öncesi Avusturya ile Suudi Arabistan ile oynanan özel maçlarda ıslıklanmıştı. Türk asıllı iki futbolcuya uygulanan ırkçı saldırılar kupa boyunca da sürmüştü. Sakinliğini koruyan Mesut, kupada Almanya formasıyla profesyonelce işini yaparken önceki gün yaptığı açıklamayla ırkçı yaklaşımda olanlara 'tokat gibi' bir cevap verdi. Mesut'a destek yağdı. Alman Futbol Federasyonu "Irkçı değiliz. Mesut'un kararına saygı duyuyoruz" açıklaması yaptı. Türkiye 'nin dört bir yanından Mesut Özil'e destek mesajları yağıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ayrımcılığa maruz kaldığı için Alman Milli Takımı 'nı bırakmak zorunda kalan Mesut Özil'i destekledi. Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan şu cümlelere yer verdi: "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de Mesut Özil'e destek geldi. Bakan Gül, Twitter'dan Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in, Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını belirterek, "Mesut Özil'i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da telefonla arayarak destek verdi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören , Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi. Demirören, "TFF Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum" ifadelerini kullandı."Suskunluğun sonu""Mesut'tan mesaj var""Mesut, artık Almanya için oynamayacak""Mesut kırgın""Mesut, Alman Futbol Federasyonu ve medyayla hesaplaştı""Mesut'un istifa feryadı""Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı""Mesut Özil, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu""Alman Milli Takımı'nı bırakan yıldızdan bomba sözler""Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafından dolayı pişman değil""Özil, milli takımı ırkçılık nedeniyle bıraktı""Irkçılık yüzünden Mesut bir daha Almanya forması giymeyecek""Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını açıkladı. Oyuncu, kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği ve Alman basını ile taraftarlarının eleştirilerine neden olan fotoğrafın ardından gelen 'ırkçı yorumlar' nedeniyle aldığını belirtti"Mesut Özil'in ırkçı saldırılar nedeniyle Milli Takım'ı bırakmasına Alman hükümetinden ilk yorum geldi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert "Merkel, Mesut'a değer veriyor. O harika bir futbolcu. Milli Takım için çok fazla şey yaptı. Merkel, Mesut Özil'in kararına saygı duyuyor" dedi.Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım): Teşekkürler Mesut.Büyük saygı.Mesut Özil'in kararı fevkalade doğru ve anlamlıdır. Türkiye seninle gurur duyuyor sevgili Mesut Özil.Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf karesinde yer alığı için böyle ırkçı bir saldırıya maruz kaldı. Türkiye olarak Mesut Özil'in her zaman yanındayız.Çok keyifliydi Abi10 numara dik duruş. Sen milletinle, biz seninle gurur duyuyoruz.: Bu millet seni hep dik duruşunla hatırlayacak.: Seni daha da çok seviyoruz.): Sana helal olsun, tüm Türkiye seninle beraber Mesut Özil.Çoğu zaman beraber kazandık, bazen de başaramadık. Sonuçta futbol bu... Seninle takım arkadaşı olmak her zaman büyüleyiciydi. Her zaman mutlu ol ve pozitifliğini koru.Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor, alnından öpüyoruz.92 MİLLİ MAÇ, 23 GOL, 40 ASİST1 DÜNYA KUPASI, 1 DÜNYA KUPASI 3.'LÜĞÜ5 KEZ YILIN ALMAN FUTBOLCUSU1-2- 2005'te Schalke altyapısına transfer oldu.3-4- 2007-08 sezonu devre arasında 5 milyon euro'ya Werder Bremen'e transfer oldu.5-6- Almanya Milli TAkım formasını 2009'da 20 yaşındayken Norveç'e karşı giydi.7-8- 2013-14 sezonunda 47 milyon euro karşılığı Arsenal'in yolunu tuttu.ZonguldakDevrekli Mesut Özil'in Hışıroğlu Köyü'ndeki hemşehrileri talelayı değiştiriyor. Alman Milli formalı Mesut Özil tabelası kaldırılıyor. Yerine tecrübeli futbolcunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf konulacak.