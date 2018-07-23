Son Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, namağlup unvanlarını koruyarak Dünya Kupası'nı ülkelerine getirmek istediklerini söyledi.

Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Ekim'de Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Bolu'da sürdürdüklerini ve çalışmaların çok iyi gittiğini belirtti.

Organizasyona 28 ülkenin katılacağını ifade eden Osman, "Biz bu işlere bazı ülkelerden sonra başladık ama lider ülke olduk." dedi.

"O kupayı inşallah Türk halkına getireceğiz"

Osman, dünya genelinde Ampute Milli Takımı'na destek verenlerin üzülmediğini aktararak, "Dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği ve ev sahipliğini yaptığımız turnuvada Avrupa şampiyonu olduk. Turnuvayı namağlup bitirmemiz bizim için çok mutluluk vericiydi." diye konuştu.

Kendisinin gazi olduğunu hatırlatan Osman, "Ülkemizi ne kadar iyi temsil edersek, o kadar başarılı oluruz. Allah nasip ederse dünya şampiyonluğu bu ülkeye yakışır. Bu sene Dünya Şampiyonası'nda yoktuk ama Ampute Milli Takımı olarak varız. Ve o kupayı inşallah Türk halkına getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Osman, Dünya Kupası'nı da namağlup kazanmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunun için hocalarımız bizlere eksiklerimizi anlatıyor. Avrupa Şampiyonası'nda bir gol yedik. Dünya Şampiyonası'nda yarı final karşılaşmasında bir gol yedik ve şampiyon olamadık. İnşallah onlardan ders çıkararak çalışıyoruz. Hocamız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroyu biraz daha gençleştirip, bu işe artık konsantre olmuş. Bizler de hocalarımızın vermiş olduğunu sahada uygulayabilirsek, öncelikli olarak gol yemezsek şampiyon oluruz."

"Türk milletinin bu kadar destek verdiğini bilmiyorduk"

Avrupa şampiyonu olmanın coşkusunu bir gün sonra yaşayabildiklerini anlatan Osman, "Türk milletinin bu kadar destek verdiğini, bizi izlediğini bilmiyorduk. Bir sonraki gün öğrendik." şeklinde konuştu.

Osman, engelliler konusunda son 10 yıla bakılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"1997'de gazi olduğum zamanlarda 'sen otur bir şey yapma' politikası vardı. Bayramlarda evlere gittiğimizde 'Orayı ellemeyin orada bizim çocuk oturuyor' derlerdi. Senin çocuğun engelli olabilir ama o da bayram geçirmek istiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2002'den sonra engellilere bakış açısı değişti. Biz de bunu süsledik. Avrupa Şampiyonası'nda 45 bin kişi ay-yıldızlı milli takım formasını taşıyor. Biz bunlara destek oluruz. 85 milyon Türk halkı da ekranları başında olunca engelliye bakış açısı değişti. 'Sen de yapabilirisin' diyorlar artık engellilerin aileleri. Biz de bu işe destek veren arkadaşlar olarak çok mutluyuz."