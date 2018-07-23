Almanya'dan Mesut Özil açıklaması
Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'le ilgili Almanya'dan bir açıklama geldi. Almanya Hükümet Sözcüsü "Merkel, Özil'e değer veriyor, o harika bir futbolcu. Milli takım için çok fazla şey yaptı. Merkel, Mesut Özil'in kararına saygı duyuyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası özellikle Alman medyasının saldırısına uğrayan Mesut Özil, dün yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Türk asıllı Alman futbolcunun verdiği bu kararla ilgili Alman hükümetinden ilk açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ten geldi. Başbakan Merkel'in Özil'e büyük değer verdiğini ifade eden Seibert, "Mesut Özil çok büyük bir futbolcu ve Almanya Milli Takımı'na çok büyük katkılar sundu" şeklinde konuştu.
Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasının ardından çıkan tartışmalar nedeniyle Almanya'nın göçmen politikası hakkında da açıklamalar yapan Seifert, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının başarılı uyumu gerçekleştirdiğini ifade ederek, Almanya'nın göçmen kökenlileri bağrına basmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
- 23.7.2018 12:52
- Güncelleme: 23.7.2018 14:13
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 19
Yorum
serdar gerçekler acıdır ama benfica oturmuş kadrosuyla feneri ezer geçer
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İbanez’de arpacık çıktı
Toplam 1
Yorum
hakkinamoz Arkadas baskasının topcusu ayagını kırar incitir bizimkisine göz değdi . gözünde arpacık cıkma nedir nerede yasiyorsun sen ? :d
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Göztepeli Beto: "Benfica turu geçer!"
Toplam 5
Yorum
Barzinho Cop takım benfica fenerın yanında kım parcalar fener :) gorucez porto kım RBL kımlerı :)
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