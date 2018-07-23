Almanya'dan Mesut Özil açıklaması
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Almanya'dan Mesut Özil açıklaması

    Almanya'dan Mesut Özil açıklaması

    Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'le ilgili Almanya'dan bir açıklama geldi. Almanya Hükümet Sözcüsü ", Özil'e değer veriyor, o harika bir futbolcu. Milli takım için çok fazla şey yaptı. Merkel, Mesut Özil'in kararına saygı duyuyor." dedi.

    Almanya Başbakanı Angela 'in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'in kararını saygıyla karşılıyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası özellikle Alman medyasının saldırısına uğrayan Mesut Özil, dün yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Türk asıllı Alman futbolcunun verdiği bu kararla ilgili Alman hükümetinden ilk açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ten geldi. Başbakan Merkel'in Özil'e büyük değer verdiğini ifade eden Seibert, "Mesut Özil çok büyük bir futbolcu ve Almanya Milli Takımı'na çok büyük katkılar sundu" şeklinde konuştu.

    Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasının ardından çıkan tartışmalar nedeniyle Almanya'nın göçmen politikası hakkında da açıklamalar yapan Seifert, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının başarılı uyumu gerçekleştirdiğini ifade ederek, Almanya'nın göçmen kökenlileri bağrına basmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
    1. 23.7.2018 12:52
    2. Güncelleme: 23.7.2018 14:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Almanya'dan Mesut Özil açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN