Dünyaca ünlü Alman F1 pilotundan Mesut Özil'e destek – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Dünyaca ünlü Alman F1 pilotundan 'e destek

    Dünyaca ünlü Alman F1 pilotundan <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'e destek

    Dünyaca ünlü Alman eski Formula 1 (F1) sürücüsü , ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle 'nı bırakan futbolcu 'e destek verdi.

    Mercedes ile 2016'da dünya şampiyonu olmasının ardından kariyerini F1 kariyerini tamamlayan Rosberg, Mesut'un bırakma kararının ardından sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

    Rosberg, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'in 2014 'nı kazanmasının ardından kupa ile çektirdiği fotoğrafa yer verdi.

    Ünlü eski pilot, paylaşımına "Teşekkürler Mesut." notunu düşerken, Almanca "Dünya şampiyonu 2014" etiketini ekledi.


    Alman futbolcular ve 'ın yanı sıra 'de oynayan milli futbolcu , mayıs ayında ile 'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

    Bu fotoğrafın ardından 'da Mesut Özil ve 'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

    1. 23.7.2018 11:46
    2. Güncelleme: 23.7.2018 11:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dünyaca ünlü Alman F1 pilotundan 'e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN