Almanya Milli Futbol Takımı'ndan Mesut Özil geçti – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Milli Futbol Takımı'ndan geçti

    <a href="/index/almanya?id=c6a4b04f-8057-4b06-83f9-8d6f66de1443" class="" rel="tag">Almanya</a> Milli Futbol Takımı'ndan <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a> geçti

    futbolcu , ırkçı saldırılar nedeniyle bıraktığı 'nın başarılarına büyük katkı sağladı.

    Alman futbolcu , Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sonrasında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin hedefi olması nedeniyle bir daha forma giymeyeceğini açıkladığı 'nda önemli bir iz bıraktı.

    Tecrübeli orta saha oyuncusu, 'nda 92 karşılaşmada forma giydi. Mesut, bu müsabakalarda 23 kez gol sevinci yaşarken, 40 golün de pasını verdi.

    Futbola 10 yaşında başladı

    Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 15 Ekim 1988'de dünyaya gelen , futbola 10 yaşındayken bu şehrin amatör takımlarında başladı.

    Mesut, 2005 yılında Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) köklü takımlarından Schalke 04'ün altyapısına transfer edildi.

    Mesut Özil, Schalke 04 formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına 18 yaşındayken 2006-2007 sezonunda çıktı. Mavi-beyazlı takımda 1,5 sezonda 34 resmi maçta forma giyen Mesut, 2007-2008 sezonunun devre arasında 5 milyon bonservis ücretiyle bir başka Bundesliga takımı 'e transfer oldu.

    Top koşturduğu 2,5 sezonda 97 resmi müsabakada 14 gol kaydeden Mesut Özil'in yıldızı 'de parladı. Werder Bremen'de 2008-2009 sezonunda Almanya Kupası'nı kaldıran Mesut, A milli takım tercihini de bu dönemde yaptı.

    Alt yaş kategorilerinde Almanya formasını 27 maçta giyen Mesut'un A milli takım tercihi de bu ülkeden yana oldu. 21 yaş altı kategorisinde Almanya ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu, A takım formasını ilk kez 20 yaşındayken 2009 yılında Norveç'e karşı giydi.

    Real Madrid serüveni

    Oynadığı dikkati çeken Mesut Özil, 2010-2011 sezonu öncesinde 18 milyon bonservis ücretiyle 'nın dünyaca ünlü kulübü 'in yolunu tuttu.

    Eflatun-beyazlı ekibin formasını 4 sezon terleten tecrübeli futbolcu, 158 resmi karşılaşmada 27 gol kaydetti. Başkent temsilcisinde 1 kez lig şampiyonluğu yaşayan Mesut, birer kez de Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.

    Arsenal'e geçti

    Mesut Özil'in 'den sonraki durağı takımlarından oldu.

    2013-2014 sezonu öncesinde 47 milyon avro bonservis bedeliyle 'e giden 29 yaşındaki yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde 6. sezonuna başlayacak. Geride kalan 5 sezonda Londra ekibinin formasını 197 resmi müsabakada giyen Mesut, 38 gol attı.

    Mesut Özil, Arsenal'de 3 kez (FA Cup), 2 kez de İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı.

    Oynadığı beğeni kazanan ve takımına önemli katkıda bulunana Mesut Özil'in sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı. Mesut, Arsenal tarihinin en fazla kazanan futbolcusu konumunda.

    Dünya Kupası'nı kazandı

    Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile 'nı kaldırdı.

    Almanya adına oynamaya 2009'da başlayan Mesut, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 'nda takımıyla üçüncülük elde etti.

    Teknik direktör Joachim Löw yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nın değişmezlerinden olan Mesut, Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Almanya'nın kadrosunda yer alan futbolcular Mesut Özil ve 'ın yanı sıra 'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

    Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve 'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

    1. 23.7.2018 11:36
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