Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil yorumu!
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HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'den yorumu!

    Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil yorumu!

    'in 'nı bırakmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

    konusunda yapılan yorumlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten , gerilimin artırılmaması gerektiğini söyledi. NTV'de Sporun Not Defteri adlı programda konuşan Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

    "Sadece ve Mesut üzerinden bu kararı yorumlarsak yanlış olur. Bu sosyolojik bir durum. Farklı ülkelerde de olan bir durum. Mehmet Aurelio diye bir oyuncu vardı, Milli Takıma alınmıştı. Sonuna kadar Türk insanı onu Mehmet olarak gördü. 'dan ayırmadık onu hiç. Almanya ve 'da ırkçılık konusu çok fazla olmaya başladı. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Her türlü platformda gücümüzü gösterebiliyoruz. Mesut, tercihini Almanya'dan yana koyunca 'den bir tepki görmedi. finalinde 'da ayakta alkışlandı. Almanya ile bizim milli takımıza gol atmıştı. Almanların bunu düşünmesi gerekiyor."

    "BAYERN MUNIH BAŞKANI HOANNES'E GÖNDERME"

    "Herkes demeçlerine çok dikkat etmeli. Başkanı Hoennes hemen sazan gibi atlayıp Mesut'u eleştirmiş. Almanya'da herkes onun gibi değildir, aklı başında insanlar var orada. Gerilimi artırmamak lazım. Bundan sonra Almanya 'nda oynayacak oyuncuları korumamız lazım. Nereyi seçerse seçsin, özgür kararıdır ama onlara sahip çıkmalıyız."

    1. 23.7.2018 11:29
    2. Güncelleme: 23.7.2018 11:42
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