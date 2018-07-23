Mesut Özil konusunda yapılan yorumlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, gerilimin artırılmaması gerektiğini söyledi. NTV'de Sporun Not Defteri adlı programda konuşan Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen şunları söyledi:



"Sadece Almanya ve Mesut üzerinden bu kararı yorumlarsak yanlış olur. Bu sosyolojik bir durum. Farklı ülkelerde de olan bir durum. Mehmet Aurelio diye bir oyuncu vardı, Milli Takıma alınmıştı. Sonuna kadar Türk insanı onu Mehmet olarak gördü. Mehmet Topal'dan ayırmadık onu hiç. Almanya ve Belçika'da ırkçılık konusu çok fazla olmaya başladı. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Her türlü platformda gücümüzü gösterebiliyoruz. Mesut, tercihini Almanya'dan yana koyunca Türkiye'den bir tepki görmedi. UEFA finalinde İstanbul'da ayakta alkışlandı. Almanya ile bizim milli takımıza gol atmıştı. Almanların bunu düşünmesi gerekiyor."

"BAYERN MUNIH BAŞKANI HOANNES'E GÖNDERME"



"Herkes demeçlerine çok dikkat etmeli. Bayern Münih Başkanı Hoennes hemen sazan gibi atlayıp Mesut'u eleştirmiş. Almanya'da herkes onun gibi değildir, aklı başında insanlar var orada. Gerilimi artırmamak lazım. Bundan sonra Almanya Milli Takımı'nda oynayacak oyuncuları korumamız lazım. Nereyi seçerse seçsin, özgür kararıdır ama onlara sahip çıkmalıyız."