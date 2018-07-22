Bakan Kasapoğlu: "Mesut Özil'i yürekten destekliyoruz" – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    : "'i yürekten destekliyoruz"

    Bakan Kasapoğlu: "Mesut Özil'i yürekten destekliyoruz"

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kalması sonrasında Almanya 'nı bırakan 'e destek oldu. , "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullandı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya 'nı bırakan Türk asıllı futbolcu 'i destekledi.

    Twitter hesabından Mesut'un ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı.

    29 yaşındaki Mesut, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

    1. 23.7.2018 01:24
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