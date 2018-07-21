Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Borussia Dortmund, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , 'yi 1-0 mağlup etti

    Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda <a href="/index/borussia-dortmund?id=0c930457-0b45-4f76-aa11-aec1ec854a7f" class="" rel="tag">Borussia Dortmund</a>, <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a>'yi 1-0 mağlup etti

    Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ilk maçında , 'yi 1-0 mağlup etti.

    Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, temsilcisi ile 'den karşılaştı.

    Chicago kentindeki Soldier Field'de oynanan karşılaşmayı , 28. dakikada penaltıdan 'nin golüyle 1-0 kazandı.

    Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD, Avrupa ve Singapur olmak üzere 3 ayağı bulunuyor. Turnuvanın Avrupa ayağındaki karşılaşmalar ise Avusturya, , , , Polonya, Portekiz, , İsveç ve İsviçre'de yapılacak.

    Organizasyona, İngiltere'den , Chelsea, Liverpool, , ve Tottenham, 'dan , ve , 'dan ve Borussia Dortmund, 'dan , Milan, Inter, Roma, 'dan Paris Saint-Germain ve , Portekiz'den ise Benfica kulüpleri katılıyor.

    1. 21.7.2018 10:37
    2. Güncelleme: 21.7.2018 10:57
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