Miniklerin turnuvası sona erdi
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Miniklerin turnuvası sona erdi

    Miniklerin turnuvası sona erdi

    ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Minik Erkekler turnuvası sona erdi.

    ve Spor İl Müdürlüğü'nin 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği Minik Erkekler turnuvası sona erdi. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleşen turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvanın şampiyonu Nusaybin Fenerbahçe Futbol Okulu olurken, turnuvanın ikinciliğini ise Kızıltepe Altay Futbol Okulu elde etti.

    Dereceye giren takımlara İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Spor Şube Müdür Vekili Serhat Çakı ve Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanı Maruf Sadioğlu elinden ödüller verildi.

    1. 20.7.2018 16:28
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