Miniklerin turnuvası sona erdi
Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Minik Erkekler Futbol turnuvası sona erdi.
Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nin 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği Minik Erkekler Futbol turnuvası sona erdi. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleşen futbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvanın şampiyonu Nusaybin Fenerbahçe Futbol Okulu olurken, turnuvanın ikinciliğini ise Kızıltepe Altay Futbol Okulu elde etti.
Dereceye giren takımlara İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Spor Şube Müdür Vekili Serhat Çakı ve Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanı Maruf Sadioğlu elinden ödüller verildi.
- 20.7.2018 16:28
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izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Toplam 1
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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