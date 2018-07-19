Mehmet Boşnak Yıldev Spor şampiyon
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    şampiyon

    Mehmet Boşnak Yıldev Spor şampiyon

    Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 34. Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nda , şampiyonu oldu.

    Başkanı 'ın da izlediği final karşılaşması, İskenderun 5 Temmuz dış sahasında yapıldı.
    Hatay yöresi hakemlerinden Hasan Nadir Dörtkaş, Metin Sugitin ile M. Sait Güden'in yönettiği karşılaşmada Refik Çoğum Arsuz Belediye Spor'u 2-0 yenen , şampiyonu oldu. Mehmet Boşnak Yıldev Spor'un gollerini Hıdır Özdemir ile Sedat Kaymaz attı.
    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyon olan Mehmet Boşnak Yıldev Spor ile 2. Olan Refik Çoğum Arsuz Belediye Spor'a kupalarını verdi.
    1. 19.7.2018 10:19
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