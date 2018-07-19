Mehmet Boşnak Yıldev Spor şampiyon
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 34. Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nda Mehmet Boşnak Yıldev Spor, Körfez Grubu şampiyonu oldu.
Hatay yöresi hakemlerinden Hasan Nadir Dörtkaş, Metin Sugitin ile M. Sait Güden'in yönettiği karşılaşmada Refik Çoğum Arsuz Belediye Spor'u 2-0 yenen Mehmet Boşnak Yıldev Spor, Körfez Grubu şampiyonu oldu. Mehmet Boşnak Yıldev Spor'un gollerini Hıdır Özdemir ile Sedat Kaymaz attı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyon olan Mehmet Boşnak Yıldev Spor ile 2. Olan Refik Çoğum Arsuz Belediye Spor'a kupalarını verdi.
- 19.7.2018 10:19
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LEVENT. NEDEN SAMSUNA HİÇ BÜYÜK MAÇ VERİLMİYOR.TÜRKİYENİN DENİZ KARA TİREN UÇAKLA SEYAHAT EDİLEN GÜZEL SAMSUNA .
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10ur Gomis keşke 20 ye satılsa ve gelen paranın bir kısmı ile Bacca alınsa. Bacca, Gomis ten daha çok fayda gösterir ve gol atar. Umarım olur.
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Beşiktaş Fabri için Fulham'la el sıkıştı! 6 milyon euro...
Toplam 10
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Beşiktaşlı Kadroyu gençleştirmek istiyorsanız önce love dan negrodan başlayın, ilk 11 in en sabit oyuncusundan değil.
Mehmet Boşnak Yıldev Spor şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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