Yüreğimiz ve gönlümüz sizinle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Tarsus İdman Yurdu'nun yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şevket Can'ı ziyaret etti.
Kulüp Başkanı Eyüphan Eyüboğlu, Başkan Can'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Eyüboğlu, "Bize verdiğiniz destek için Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Sizin desteğinizle yola çıktık, buna layık olabilmek için iyi bir takım yapıp, tribünde inşallah herkesi mutlu ederiz. Tarsus'u mutlu ederiz. Aldığımız görevi en iyi şekilde yapacağımızdan emin olun. Sizin desteğinizi her zaman yanımızda, arkamızda hissediyoruz, hep birlikte iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum, sağolun" şeklinde konuştu.
Eyüphan Eyüboğlu, başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Başkan Can'a çiçek ve Tarsus İdman Yurdu bayrağı hediye etti.
- 18.7.2018 14:34
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Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 1
Yorum
karado çinde bile oynayamayan ramiresi alacaklarını hiç sanmıyorum
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 4
Yorum
atogen Beşiktaş'ın Yaya Toure'yi alacağını zannetmiyorum. Bu hedefteki gerçek transferi saklama girişiminden başka bir şey olamaz.
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Toplam 1
Yorum
sinyor senesonunda kovarlar merak etmeyin
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