Yüreğimiz ve gönlümüz sizinle
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Yüreğimiz ve gönlümüz sizinle

    Yüreğimiz ve gönlümüz sizinle

    2. Lig 'ta mücadele edecek 'nun yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şevket Can'ı ziyaret etti.

    Başkan Can, 'nun kentin ortak paydası olduğunu ifade ederek, "Tarsus'ta siyasi görüşü ne olursa olsun nereli olursa olsun hepimizin ortak sevinci olmuştur. Bu vesileyle bugüne kadar spor kulübümüze emeği geçen, hakkın rahmetine kavuşmuş olan kulüp başkanlarımızı, yöneticilerimizi, futbolcularımızı rahmet ve şükranla anıyorum. olarak sizlerin yanındayız, şehrimizi seviyoruz, sizlerde hepiniz birbirinizden değerlisiniz, hayırlı ve uğurlu olsun yüreğimiz ve gönlümüz sizinle. İnşallah yeni bir kan, yeni bir heyecanla, canla başla şehrimizin takımını güzel bir şekilde, sizlere yakışanı yapacağınıza inanıyorum" dedi.
    Kulüp Başkanı , Başkan Can'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Eyüboğlu, "Bize verdiğiniz destek için Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Sizin desteğinizle yola çıktık, buna layık olabilmek için iyi bir takım yapıp, tribünde inşallah herkesi mutlu ederiz. Tarsus'u mutlu ederiz. Aldığımız görevi en iyi şekilde yapacağımızdan emin olun. Sizin desteğinizi her zaman yanımızda, arkamızda hissediyoruz, hep birlikte iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum, sağolun" şeklinde konuştu.
    , başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Başkan Can'a çiçek ve Tarsus İdman Yurdu bayrağı hediye etti.
    1. 18.7.2018 14:34
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